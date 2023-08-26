白卡重新審核 全民保險提醒持有者盡快處理

在今年4月，隨著新冠疫情的公共衛生緊急狀態（Public Health Emergency）宣告解除，美國各州已重新啟動審核醫療補助計畫 (Medi-Cal，俗稱白卡 ) 申領人續期資格的程序。據統計，數百萬人可能會因此失去原有的健康保險補助。

一般情況下，白卡機構每年都會重新審核受保人是否符合白卡資格。在過去三年中，為了確保民眾得到必要的醫療救助，美國各州允許許多個人與家庭在沒有資格審核的情況下加入了白卡計畫。隨著疫情的緩解，白卡資格的審核與各項政府補助金的發放也開始逐漸緊縮。政府為確保所有申領人仍符合補助標準，而重啟了審核。

目前，加州 各個郡縣已經開始聯絡白卡申領人來核實其補助資格。若你加入了白卡，則需要注意查收所在郡縣發來的信件、電話、短信或電子郵件通知。收到聯絡後，需要在收到州政府寄來的資料更新表的30天內填寫完畢並提交。沒有按時提交的民眾將被政府從白卡參與名單上自動移除。如果家庭住址、電話、電子郵箱等聯繫方式有變更，務必聯絡你附近的白卡辦公室更新資料。查詢你所在縣的白卡辦公室電話可上網：https://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/Pages/CountyOffices.aspx。

美國醫療費用高居全球首位，未購買醫療保險 將會面臨極大的風險，全民保險提醒務必確保你在美期間有一份合適的醫療保險。不幸失去白卡資格的加州民眾，可以在收到白卡終止通知的60天內聯絡全民保險，通過特殊受保資格來找尋最適合你情況的健康保險計劃。

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