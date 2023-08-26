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最新稅法中文執照班 上課60小時 9/10開班

阿罕布拉訊

第24屆60小時最新稅法中文執照班，9月10日開課，座位有限，儘早報名。課程畢業後可自己創業當老闆。不需要會計師背景，並有公司稅法及EA Review班。另有簿計速成班，手把手教學，一年免費諮詢。課程由位於阿市的Liberty Tax Service (LTS)舉辦。

Liberty Tax Service是全美三大報稅公司，專精稅務疑難雜症，會計薪資，稅局交涉，提供公司個人報及省稅，成立公司，稅號申請，公證服務等。

每年定期舉辦中文「60小時新稅法中文執照班」，該課程經加州報稅員教育委員會(CTEC)認可。教大家報稅、省稅，並有公司稅法及EA Review 班，詳解最新稅法。

其教學內容包括個人及公司稅法，內容由淺入深，畢業後可以自己當老闆，可向IRS及CTEC登記，成為正式合法的報稅員，自立門戶替人報稅，或獲得正確的稅務知識為自己省稅。

中文班何老師有進40年報稅及近三十年的教學經驗，除書本知識外並有多年實際經驗，給學員提供參考，為學員修改其錯誤的稅表，合法拿到退稅金。

阿市的Liberty Tax Service並提供公司稅法及EA Review班，有免費稅務講座，內容包括房屋買賣法，個體戶報稅法，小型公司稅法，退休人士及學生稅法，地產及其它經紀人報稅法。外國人稅號申請法ITIN，FBAR及FATCA法。另有簿記速成班(Bookkeeping )，手把手教學，短時間內可學會。

有關報名詳情可電阿市的Liberty Tax Service，洽詢電話626-282-4018，地址51 S. Garfield Ave, Alhambra。網址www.libertytax.com。

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