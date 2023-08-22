以醬為魂 美味傳承 「牛頭牌乾拌麵」回到第一碗麵的感動

「牛頭牌」贊助世界日報 嗨中秋，帶來乾伴麵做為活動贈品，讓異鄉遊子復刻記憶中最初的味道。

牛頭牌六十多年前從麵攤起家，成就台灣第一醬料品牌，在傳承一甲子的美味後不忘初心，經多年不斷研發，打造出屬於台灣味的「牛頭牌乾拌麵」。

乾拌麵的靈魂在於醬料，牛頭牌嚴選優質食材佐以辣椒、孜然、甘草、洋蔥等辛香料，調配出層次豐富的黃金比例醬汁。搭配香Q有勁的台南手工日曬關廟麵，非油炸麵體，用料單純，絕無添加防腐劑，帶出細緻的小麥香氣。復刻出口味絕佳的乾拌麵，彷彿回到第一碗麵的美味感動，為您奉上一碗「牛頭牌乾拌麵」。

可選擇的口味有：

●〈經典沙茶〉沙茶醬包嚴選魚乾及赤尾青製成，佐以蒜頭、胡椒帶出辛香，每一口都吃得到真材實料，濃郁沙茶讓人口齒留香，喚醒記憶中的味道。

●〈紅蔥香醬〉嚴選優質紅蔥頭，以扎實原料製成，不含動物性油脂，完美呈現紅蔥頭香氣，打造具有古早味的紅蔥拌麵。

●〈香爆麻辣〉嚴選頂級花椒與綜合辛香料，經長時間熬煮精煉製成，帶出四川麻辣的麻、香、辣，Q彈的台南手工刀削麵完美吸附醬汁。

●〈椒香胡麻〉嚴選白芝麻以細火慢炒成金黃色，加入香油研磨成綿密醬體，搭配四川花椒麻而不辣的尾韻讓人百吃不膩，不含動物性油脂，蔬食及五辛素者可食。

牛頭牌全系列產品：沙茶醬、紅蔥醬、咖哩炒醬、乾拌麵以及火鍋湯底，在99大華超市、168超市等各大華人超市 皆有販售。

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