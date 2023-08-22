2023年第二十四屆城市封面寶寶系列大賽圓滿結束

「 偉大的母親，可愛的寶貝」為宗旨，擁有24年曆史的「城市封面寶寶系列大賽」頒獎典禮，8月19日於西來大學禮堂舉辦。美國國會議員趙美心 、中國駐洛杉磯 總領館王薇參贊、核桃市市長伍立倫、聖蓋博市議員丁言愉、亞凱迪亞 市市長鄭博仁、亞凱迪亞市議員王愛琳、鑽石吧 市議員鄧嘉猷等中美政要親臨支持。今年有超過1000名熱情參賽者，再度彰顯了活動的影響力。

國會議員趙美心頒獎給鷹龍傳媒董事長蘇彥韜

「城市封面寶寶系列大賽」是由美國鷹龍傳媒主辦，美國「城市雜誌 」、美國城市廣播電台、美國城市衛視共同製作的年度大型家庭親子 互動活動。今年的大賽涵蓋了四大主題活動，分別是「城市封面寶寶選拔」、「城市寶寶月曆之星選拔」、「2023年第二十四屆華美銀行城市兒童繪畫比賽」和「2023年第二十四屆共建美好和諧社區城市兒童朗誦比賽」。

核桃市市長伍立倫、聖蓋博市議員丁言愉、亞市議員王愛琳向主辦單位頒獎

2023年第二十四屆「城市封面寶寶系列大賽」主辦單位、美國鷹龍傳媒公司董事長、美國城市衛視總裁蘇彥韜表示，感謝各位在過去的24年中對於「城市封面寶寶系列大賽」的持續支持。每年一度的親子嘉年華再次回歸線下，與大家在疫情之後重新見面，實在令人欣喜不已。

總裁蘇彥韜頒獎給 冠名贊助商華美銀行Chris Lu

活動將通過美國城市衛視錄製，並向全美的家庭進行轉播。今年「共建美好和諧社區城市兒童朗誦比賽」成為活動的一大亮點。期待通過兒童朗誦比賽，能夠更好的營造美好、和諧的社區環境。一同見證孩子們的成長，共同營造一個更加美滿的未來。

楊光明會計師及王老師 為城市寶寶季軍頒獎

美國國會議員趙美心表示，非常榮幸參加第24屆「城市封面寶寶系列大賽」。由衷感謝美國鷹龍傳媒公司總裁蘇彥韜，正是24年前他的遠見和勇氣，創造了這一備受歡迎的比賽，為亞裔社區的孩子們創造了展現的平台。

亞凱迪亞市長鄭博仁向主辦單位頒獎

駐洛杉磯總領事夫人王薇在致辭中首先代表駐洛杉磯總領事館對活動的舉辦表示祝賀，同時恭喜成功晉級複賽的小選手們。王薇表示「城市封面寶寶系列大賽」24年的堅守，對漢語和中華文化在美的薪火相傳做出了積極的貢獻。

第二十四屆「封面寶寶選拔」中，脫穎而出的冠軍小朋友還榮獲由銀泰珠寶傾情提供的足金金兔一枚。在頒獎儀式中，主辦方還舉行了多場幸運大抽獎活動，獎品涵蓋了兒童平板電腦以及由1234眼科提供的價值100美元的代金券。「城市兒童繪畫比賽」冠名贊助商華美銀行，楊光明會計師等贊助單位也大力支持了該活動。