我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

普里格津墜機真的死了？ 3種理論試圖解謎

南加橙縣爆大規模槍擊 已知5死6傷

聖塔芭芭拉/薰衣草燈光節 美遊假期一日遊

【洛杉磯訊】
探索網紅打卡 Redland 小鎮
探索網紅打卡 Redland 小鎮

美遊假期（COTRAVEL Travel），本周六（26日）帶旅客前往美麗的海濱城市聖塔芭芭拉，體驗加州十大最酷的「陸地海洋大鯊魚兩棲旅遊車」；並前往西班牙宮殿式殖民復興建築遊覽。本周日（27日）則帶大家觀賞薰衣草之夜燈光節，探索網紅小鎮Redland 。因車位有限，僅剩兩天報名。

本周六美遊假期先帶領乘坐大巴士到聖塔芭芭拉，體驗加州陸地海洋大鯊魚兩棲旅遊車，該兩棲車全球僅有約80艘，可在陸地和海洋之間自由穿行，體驗獨特的海上之旅，觀賞海上的衝浪、潛水、皮划艇、海獅，放鬆心情，此車老少皆宜，還不會暈車，去過的都喜歡該行程。

海上之旅後，帶大家參觀西班牙宮殿式殖民復興建築，這座宮殿式建築建於1929年，1981年被列為美國歷史名勝，2003年被命名加州歷史地標。該建築外觀壯觀，各處可見精美雕刻，建築物内古色古香，具有西班牙特色的瓷磚，高挑屋頂燈飾，超大壁畫，油畫，雕刻人像的椅子，宮廷氣派大門。登上鐘樓， 俯瞰360度的摩爾式、西班牙巴洛克、葡萄牙殖民風格、安達魯西亞、地中海式建築的城市美景。遊覽聖塔芭芭拉老城，享受休閒午餐。探索玫瑰園古老的粉紅大教堂，欣賞美麗的花園和獨特的建築。

該一日遊活動特價96元（原價每人費用126），包含早餐，車資、小費和門票、同時含有500萬團隊保險

27日薰衣草之夜燈光節一日遊，中午出發，帶大家置身於一個神奇的薰衣草花海中，在夜幕降臨時，絢麗多彩的燈光將點亮整片薰衣草田園，營造出夢幻般的氛圍。在燈光的映襯下，薰衣草散發出迷人的香氣，帶來身心的舒緩與寧靜。Lavender Nights將成為生命中美麗的夜晚。

帶大家前往懷舊的麥當勞博物館，在這充滿懷舊氛圍的展覽館裡，重溫麥當勞品牌的歷史，了解創始人的故事及麥當勞在全球快餐業中的里程碑。再前往網紅打卡 Redland 小鎮，探索它獨特的風情。小鎮上的建築風格獨特迷人，充滿著復古與浪漫氛圍。可在小鎮上漫步，欣賞古樸的街道、古老的建築，感受它獨特的歷史氛圍。還可以品嘗當地特色美食，感受純樸的鄉村風。

該一日遊活動特價89元(原價每人費用119)，包含午餐、礦泉水、車資、導遊小費和門票、同時含有500萬團隊保險。

美遊假期專業的導遊會對每個景點深入講解。報名電話626-631-0986，626-567-0966，網址www.cotravel.travel，公司地址 11100 Valley Blvd, El Monte, CA。

加州 麥當勞 保險

上一則

南加中醫義診 挺趙美心針灸法案

下一則

什麼都偷 3賊竊走癌症病患假髮

延伸閱讀

買咖啡不願給小費？舊金山評論家：被刻板印象影響

買咖啡不願給小費？舊金山評論家：被刻板印象影響
加州最危險12種動物 野鹿、芋螺入列

加州最危險12種動物 野鹿、芋螺入列
緩解加州乾旱野火 颶風喜萊莉降雨不如預期

緩解加州乾旱野火 颶風喜萊莉降雨不如預期
強吻奪冠女球員 西班牙足協主席下場曝光

強吻奪冠女球員 西班牙足協主席下場曝光
女足世界盃／頒獎激吻球員被罵翻 西班牙足協主席：世上到處有白痴

女足世界盃／頒獎激吻球員被罵翻 西班牙足協主席：世上到處有白痴
女足世界盃／西班牙奪冠功臣 賽後得知父過世噩耗

女足世界盃／西班牙奪冠功臣 賽後得知父過世噩耗

熱門新聞

華人愛逛的亞凱迪亞商場22日下午發生零元購。（讀者提供）

南加華人聚居城市也遇零元購 劫匪搶完散步離開

2023-08-22 19:35
84年來未真正遭受過颶風襲擊的加州，本周可能受到颶風「喜萊莉」影響。（電視新聞截圖）

颶風若登陸加州84年首見 1939年艾爾科多納索來襲45死

2023-08-18 02:19
熱帶風暴19日襲南加，帶來大雨強風高浪。(Southern California Weather Force)

熱帶風暴19日襲南加 局部大雨強風高浪

2023-08-17 15:06
7旬華婦遇搶劫，慘遭劫匪拖拽。（目擊者提供）

7旬華婦遇搶 遭非裔悍匪狂追、拖拽30呎 過程恐怖

2023-08-15 16:02
在芳塔那一高爾夫球場，一名休班的洛杉磯縣警局警員被芳塔那警方擊斃。（目擊者）

洛縣休班警被芳塔那市警擊斃 原因是...

2023-08-16 14:20
喜萊莉在20日早在墨西哥登陸下加利福尼亞半島，已在當地導致洪澇災害。（Twitter）

颶風喜萊莉已降為熱帶風暴 這些仍要擔心

2023-08-20 16:40

超人氣

更多 >
紐約華人房客與房東吵架 竟拿鐵鎚砸死母子2人

紐約華人房客與房東吵架 竟拿鐵鎚砸死母子2人
兵變失敗後甫露面 瓦格納首腦普里格津墜機亡

兵變失敗後甫露面 瓦格納首腦普里格津墜機亡
年賺20萬卻差點無家可歸 這對夫妻理財的5血淚教訓

年賺20萬卻差點無家可歸 這對夫妻理財的5血淚教訓
3星座城府極深心眼多：摩羯很會算計、這個星座笑裡藏刀

3星座城府極深心眼多：摩羯很會算計、這個星座笑裡藏刀
華裔租客錘殺案 兇嫌犯案時 9歲子在旁目睹

華裔租客錘殺案 兇嫌犯案時 9歲子在旁目睹