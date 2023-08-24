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Wallis Bank推出 11個月定期存款5.20%優惠利率

【洛杉磯訊】
Wallis Bank喜瑞都市分行
Wallis Bank喜瑞都市分行

Wallis Bank目前推出11個月CD定期存款5.20% APY，有關詳情可電洛杉磯市分行213-406-3690，或阿提夏市分行213-406-3420查詢。

Wallis Bank是一家提供全方位服務的社區銀行，總部設在德州休斯頓、分行遍佈德州的休斯頓、達拉斯、聖安東尼奧、沃利斯、喬治亞州的亞特蘭大及加州的洛杉磯和喜瑞都。

無論是大型國際企業或是小型農業客戶，該銀行都能保持高水平的服務。達5.20%APY的優惠利率，高於其它銀行平均的定存利率。該銀行表示，他們建立於1906年，百餘年來屹立不搖，曾經挺過世界大戰與經濟大蕭條，皆未受政府援助，可見基礎相當穩固。其理念是為客戶提供卓越的解決方案和服務，包括各種存款、個人貸款、汽車貸款、商業貸款、房屋貸款、中小企業貸款、國際銀行業務等，迅捷而有效率。

Wallis Bank表示，他們的使命，是提供客戶滿意的金融服務，為客戶創造更高的價值，無論是個人或是企業，在財務上需要銀行支持時，Wallis Bank能提供各項選擇，以適合客戶的需要。例如汽車貸款，不少人買車需要分期付款，他們為客戶減輕負擔，為新車或二手車提供高達90％的資金，價格頗具競爭力。

此外，每個企業偶爾在處理現金流量時會面臨壓力，若有一個信用額度，來幫助你度過商業周期的起伏，將可能是個非常寶貴的工具。他們提供循環信貸額度，以幫助客戶的業務，克服現金流量不足的問題，使客戶的業務能夠更順利的運作。

Wallis Bank洛杉磯市分行地在855 Wall Street, 2nd Floor, Los Angeles, CA(與9街交界)、喜瑞都市分行（見圖）地址在11900 South Street, Ste. 133, Cerritos, CA(位Sprouts超市旁)，可上網址www.wallisbank.com瀏覽。

貸款 洛杉磯 德州

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