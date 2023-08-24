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Lyft 首席執行長購買 115 萬美元公司股票

【洛杉磯訊】

近日，Lyft 首席執行官 David Risher 購買了價值超過 100 萬美元的公司股票，突顯了他對扭轉這家拼車公司計劃的信心。

根據美國證券交易委員會 (SEC) 的一份文件，David Risher 購買了10 萬股 Lyft 股票，價值近 115 萬美元。這位今年接任的首席執行官旨在幫助該公司降低成本、降低乘客票價並最終提高其市場份額，他表示，這是他本可以做出的最佳投資，並且他非常清楚這家僅在北美運營的拼車公司，試圖從競爭對手優步手中奪回市場份額、所面臨的挑戰。

根據該公司的財報，在使用這兩款應用程序的司機中，自 2022 年上一財季以來，對 Lyft 的偏好猛增了25%。 更多司機使用該平台的偏好存在相關性。然而，活躍乘客和司機均達到了多年來的新高，這是重要的增長指標。

第二季度，Lyft 收入略高於10億美元，同比增長 3%。 與此同時，這三個月內為近 2150 萬活躍騎手帶來的收入為 47.51 美元，比去年同期下降約 4.8%。相比之下，Uber 的收入達到 92 億美元，同比增長 14%。 大約 600 萬司機和快遞員在本季度賺取了創紀錄的151億美元。（劉柏江譯）

Lyft 股票 投資

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