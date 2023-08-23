我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

高稅收、沒隱私 好萊塢多位名人搬離加州

「好聲音」醜聞 歌手控最黑2姊妹：不簽約別想晉級

美思網絡安防科技監控 阻嚇圖謀不軌

洛杉磯訊
智能監控系統及二維碼。（業者提供）
智能監控系統及二維碼。（業者提供）

為了家人的人身和財產安全，及時安裝網絡安防監控系統，對圖謀犯案的犯罪份子，第一時間起到震懾阻止作用，並可保持全天24小時，不間斷視頻錄像以備回看及留作證據。

美思網絡安防監控科技有限公司(Amaze Technology Inc)表示，經濟下行，犯罪率也隨之大增，每天瀏覽新聞，不僅一些傳統華人聚居地偷搶案層出不窮，連東區和爾灣附近也出現入室劫案。該監控系統公司推薦安裝全新多功能主動防範式高清攝像頭，擁有主動阻嚇功能。人臉檢測語音或警鈴嘯叫報警，報警時段及聲音可自由設置，夜晚報警時再加以燈光效果，亦可常開大燈用作照明，即時阻嚇圖謀不軌者。

監控系統包含雙向語音對講，可即時語音警告非法入侵者。鏡頭可水平及垂直雙向旋轉，360度全方位監控。2K及4K高清超高清分辨率，毫髮畢現。通過手機App和互聯網，無論身處何地，隨時接收報警提醒，及時查看當前實況或之前錄像，讓你在這多事之秋，依然能夠保有那份原有的安心和放心。

美國倉庫直接發貨，售後及維修服務部均在美國，所有攝像頭均有2年超長質保。無論加州還是外州，均可派遣專業安裝師傅上門安裝調試，工程完工後繼續提供在線及上門維修服務，終身技術支持，讓你無後顧之憂。

美思網絡安防監控科技公司，是安防監控和電腦網絡專家，業務涵蓋智能高清、超高清網絡安防監控系統、商業及家庭WIFI信號增強及無縫漫遊、光纖網絡組建、維修、光纖光纜熔接、酒店電視電話系統、弱電工程設計施工等。有關安裝智能高清攝像頭監控系統的問題，歡迎住宅、店鋪、倉庫、酒店、寫字樓等業主去電909-997-0840諮詢，或掃微信二維碼(見圖)聯繫。

微信 加州 檢測

上一則

昌興展售最新「IWC萬國錶海洋時計自動腕錶」

下一則

河濱縣華人農場 幸運躲過雨災 直呼奇蹟

延伸閱讀

大華攝像頭又惹議？ 能辨別膚色 踩西方道德底線

大華攝像頭又惹議？ 能辨別膚色 踩西方道德底線
洛男闖紅燈被追惱怒 3撞警車落網

洛男闖紅燈被追惱怒 3撞警車落網
洛城男闖紅燈被追惱怒 竟3撞警車 警連續開槍反擊

洛城男闖紅燈被追惱怒 竟3撞警車 警連續開槍反擊
世界購物廣場

世界購物廣場
抓超速 洛杉磯、長堤、格蘭岱將安裝攝像頭

抓超速 洛杉磯、長堤、格蘭岱將安裝攝像頭
洛杉磯縣三城市將安裝超速攝像頭

洛杉磯縣三城市將安裝超速攝像頭

熱門新聞

7旬華婦遇搶劫，慘遭劫匪拖拽。（目擊者提供）

7旬華婦遇搶 遭非裔悍匪狂追、拖拽30呎 過程恐怖

2023-08-15 16:02
84年來未真正遭受過颶風襲擊的加州，本周可能受到颶風「喜萊莉」影響。（電視新聞截圖）

颶風若登陸加州84年首見 1939年艾爾科多納索來襲45死

2023-08-18 02:19
熱帶風暴19日襲南加，帶來大雨強風高浪。(Southern California Weather Force)

熱帶風暴19日襲南加 局部大雨強風高浪

2023-08-17 15:06
在芳塔那一高爾夫球場，一名休班的洛杉磯縣警局警員被芳塔那警方擊斃。（目擊者）

洛縣休班警被芳塔那市警擊斃 原因是...

2023-08-16 14:20
喜萊莉在20日早在墨西哥登陸下加利福尼亞半島，已在當地導致洪澇災害。（Twitter）

颶風喜萊莉已降為熱帶風暴 這些仍要擔心

2023-08-20 16:40
根據目前的預測，颱風喜萊莉預計將於20日登陸南加州。（abc7截圖）

國家颶風中心警告加州 喜萊莉豪雨洪水風險高

2023-08-18 15:51

超人氣

更多 >
夏威夷茂宜島野火滅鎮 唯獨這棟奇蹟之屋沒事 屋主看了秒落淚

夏威夷茂宜島野火滅鎮 唯獨這棟奇蹟之屋沒事 屋主看了秒落淚
前央視名嘴淪落擺攤賣字畫 崔永元：養家餬口 不丟人

前央視名嘴淪落擺攤賣字畫 崔永元：養家餬口 不丟人
南加華人聚居城市也遇零元購 劫匪搶完散步離開

南加華人聚居城市也遇零元購 劫匪搶完散步離開
佛州女想給路邊非法小販20元 最後卻被上銬送警局

佛州女想給路邊非法小販20元 最後卻被上銬送警局
沒活動、早餐僅白粥…紐約法拉盛成人護理中心 恐涉白卡詐欺

沒活動、早餐僅白粥…紐約法拉盛成人護理中心 恐涉白卡詐欺