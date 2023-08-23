美思網絡安防科技監控 阻嚇圖謀不軌

智能監控系統及二維碼。（業者提供）

為了家人的人身和財產安全，及時安裝網絡安防監控系統，對圖謀犯案的犯罪份子，第一時間起到震懾阻止作用，並可保持全天24小時，不間斷視頻錄像以備回看及留作證據。

美思網絡安防監控科技有限公司(Amaze Technology Inc)表示，經濟下行，犯罪率也隨之大增，每天瀏覽新聞，不僅一些傳統華人聚居地偷搶案層出不窮，連東區和爾灣附近也出現入室劫案。該監控系統公司推薦安裝全新多功能主動防範式高清攝像頭，擁有主動阻嚇功能。人臉檢測 語音或警鈴嘯叫報警，報警時段及聲音可自由設置，夜晚報警時再加以燈光效果，亦可常開大燈用作照明，即時阻嚇圖謀不軌者。

監控系統包含雙向語音對講，可即時語音警告非法入侵者。鏡頭可水平及垂直雙向旋轉，360度全方位監控。2K及4K高清超高清分辨率，毫髮畢現。通過手機App和互聯網，無論身處何地，隨時接收報警提醒，及時查看當前實況或之前錄像，讓你在這多事之秋，依然能夠保有那份原有的安心和放心。

美國倉庫直接發貨，售後及維修服務部均在美國，所有攝像頭均有2年超長質保。無論加州 還是外州，均可派遣專業安裝師傅上門安裝調試，工程完工後繼續提供在線及上門維修服務，終身技術支持，讓你無後顧之憂。

美思網絡安防監控科技公司，是安防監控和電腦網絡專家，業務涵蓋智能高清、超高清網絡安防監控系統、商業及家庭WIFI信號增強及無縫漫遊、光纖網絡組建、維修、光纖光纜熔接、酒店電視電話系統、弱電工程設計施工等。有關安裝智能高清攝像頭監控系統的問題，歡迎住宅、店鋪、倉庫、酒店、寫字樓等業主去電909-997-0840諮詢，或掃微信 二維碼(見圖)聯繫。