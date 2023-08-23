組織零售犯罪 商家領袖：加州尤其嚴重

有組織零售犯罪是影響全國零售商的一個新興問題。 零售業領袖協會 (RILA) 主席布萊恩·道奇 (Brian Dodge) 表示，加州 的事件「尤其嚴重」。

道奇表示：「就犯罪和有組織零售犯罪而言，加州確實是獨一無二的。」他特別提到了加州近年來制定的政策決定，他說這些決定使犯罪分子更容易避免起訴並招募助推者，這是一個術語，指的是作為更大行動的一部分竊取貨物和商品的個人。

根據加州法律，價值低於 950 美元的入店行竊事件將作為輕罪而非重罪受到起訴。 輕罪「可處以不超過六個月的縣監獄 監禁，或不超過一千美元的罰款，或兩者併罰」。

道奇表示，為了打擊這一問題，需要「嚴厲起訴」那些經常與更邪惡的犯罪行為有關的犯罪分子。 他補充說，這是加州和全國各地解決這一問題的最重要起點。

Dodge 表示，RILA 是去年 12 月通過「消費者在線零售市場誠信、通知和公平法案」，即「消費者信息法案」的主要領導者。該法律於 6 月生效，要求在線市場收集、驗證和披露來自第三方賣家的某些信息，這些賣家每年至少進行 200 筆交易，總收入達到 5,000 美元。（劉柏江譯）