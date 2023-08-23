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昌興展售最新「IWC萬國錶海洋時計自動腕錶」

洛杉磯訊
IWC 萬國錶海洋時計自動腕錶。（業者提供）
IWC 萬國錶海洋時計自動腕錶。（業者提供）

對於喜歡海洋的人來說，戴一款具備防水性能出色的腕錶，去衝浪潛水或揚帆遠航，是不二選擇。IWC萬國錶海洋時計自動腕錶( AQUATIMER AUTOMATIC ) 為喜歡游泳潛水及熱愛運動者提供了更多方便，亦對人類探索未知的海洋帶來更多可能。昌興珠寶代理萬國錶多年，有限量版、珍藏版和最新款。

沙夫豪森 IWC 萬國錶打造優質高級腕錶，成為國際腕錶領域的頂尖品牌。自1967年以來，IWC 萬國腕所設計的海洋時計潛水腕錶始終以堅固結構、高強抗壓、易讀性能和創新技術功能為主要特點，因此受到專業潛水運動員和業餘潛水愛好者的一致青睞。

海洋時計自動腕錶是一款防水性能可達30巴的潛水腕錶，其42毫米精鋼錶殼具備優異的抗腐蝕性能，IWC 328801 (見圖) 藍色錶盤上的潛水專用指示，均塗覆夜光材料，即使潛入水中，亦能確保清晰易讀。錶殼內搭載 IWC 萬國表32111型自製機芯，配備自動上鏈系統，可提供120小時動力儲備。創新型內外旋轉錶圈操作簡易、安全可靠。安全潛水系統則可確保帶有潛水時間刻度的內環始終沿逆時針方向旋轉。藍色橡膠錶帶可輕鬆替換為其他錶帶、錶鏈。這款瑞士製造的海洋時計自動腕錶一經問世便倍受矚目，成為愛好運動人士的腕間之選。

昌興指出，130多年來，萬國錶為鐘錶業的發展作出了巨大貢獻。在專業製錶技術領域，萬國的創新工藝，令腕錶愛好者讚不絕口。萬國錶獨創的腕錶包括有飛行員系列、葡萄牙系列、柏濤菲諾系列、達文西系列、工程師系列以及海洋計時腕錶系列。

昌興珠寶聖蓋博店 (全統廣場) 地址 140 W. Valley Blvd. #119, San Gabriel，電話 (626) 280-9195 ，羅蘭岡店(香港廣場) 地址 18436 Colima Rd., Suite A, Rowland Heights，電話(626) 810-8883，網址www.chonghing.com。

聖蓋博 運動員 香港

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