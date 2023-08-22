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華美銀行強勁營運表現再獲-最佳營運銀行

洛杉磯訊

華美銀行日前公佈，該行母公司華美銀行集團在權威金融雜誌Bank Director的2023年RankingBanking銀行評選中，憑藉傑出的營運表現，領先其他資產達500億元的美國各銀行，摘得桂冠。

RankingBanking研究項目透過對美國300家規模最大的上市銀行進行評審，綜合考量銀行在2022年的盈利能力、股東權益報酬率（ROE）、資產報酬率（ROA）、有形股東權益、股價增值和股息等多項營運指標，研究增長和盈利之間的平衡關係，以及在確保穩健運營的前提下為股東創造長期價值的能力。此外，Bank Director還將機構的領導階層、董事會管理和技術創新，納入考量範圍。

華美銀行董事長兼最高執行長吳建民（Dominic Ng）表示，在慶祝該行成立50週年之際，很榮幸被Bank Director雜誌授予這項全國性權威榮譽，印證該行年復一年的優秀營運成果和強勁實力。華美銀行將憑藉一貫的傑出財務表現，再接再厲，繼續幫助客戶向前邁進。

Bank Director雜誌為超過24,000名銀行高層和董事提供行業資訊。在該雜誌發佈的各類年度評選中，華美銀行屢獲榮譽，包括在2021年的銀行績效計分卡排行榜（2021 Bank Performance Scorecard）中獲評500億美元及以上資產類別的最佳營運銀行，以及在2022年的RankingBanking研究結果中獲評最佳董事會。

華美銀行首席財務官Irene Oh表示，該行的強勁營運表現，能持續滿足客戶和股東的多元需求。獲評美國最佳營運銀行是對華美銀行3,200名員工的業務實力、敬業精神和專業素養的認可。

華美銀行母公司華美銀行集團為納斯達克全球精選市場上市公司，是總部位於南加州的最大的獨立商業銀行，現有總資產685億元，在美國加州、喬治亞州、伊利諾伊州、麻州、內華達州、紐約州、德州以及華盛頓和亞洲共有超過120處服務網點，更多關於華美銀行的資料，可在該行網址 www.eastwestbank.com查閱。

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