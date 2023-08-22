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松立假期 雙十國慶台灣7天遊及環島10天遊

洛杉磯訊
日月潭。(業者提供)
日月潭。(業者提供)

松立假期與台灣觀光局合作推出雙十國慶團，符合規定者，可在台灣境內領取台灣僑委會補助每人新台幣3000元。機票可免費延伸到東南亞各地。此外，買洛杉磯至台灣來回機票，送2晚酒店、延伸東南亞來回機票、桃園機場捷運票。

松立假期表示，七天遊每人1699元，不含機票，10月4日出發。全程中文導遊，全程酒店住宿、包餐，專車接機，逛老街，享用在地美食。行程特色（1 ）前往九族文化村、日月潭，搭乘日月潭纜車鳥瞰日月潭、欣賞原住民歌舞表演， 體驗遊樂設施。（2）船遊日月潭，驅車前往嘉義故宮南院，安平樹屋及安平老街。（3）前往台南赤嵌樓、十鼓仁糖文創園區、空軍基地參加四海同心晚會。（4）前往彰化鹿港、搭乘觀光四輪車、驅車返回台北參觀101觀景台。

台灣雙十國慶環島豪華10天遊每人2799元，不含機票，10月8日出發。全程豪華五星酒店。全程中文導遊，交通、景點門票、騰雲號火車票；全程包早、午、晚餐。行程特色（1 ）日月潭、故宮博物院、台北101觀景台。（2）專屬松立假期海上派對，享用精緻美味自助餐，軟飲啤酒無限量暢飲，勁歌熱舞。（3）深入了解台灣在地原住民，品嚐台灣在地頂級高山茶及台灣暢銷全球第一名的葛瑪蘭威士忌。（4）感受台灣在地風情，前往著名老街，體驗台灣最美的人情味。（5）全程五星級住宿；台北君品酒店，日月潭雲品酒店（為日月潭第一家溫泉酒店），阿里山賓館（現代館），高雄萬豪酒店（立於愛河之心旁），台東知本老爺酒店溫泉，宜蘭礁溪寒沐溫泉酒店，花蓮悅來酒店（坐擁無敵山海美景）。 (6)享用頂級料理，帶你一次旅遊吃遍精緻美食。

松立假期另有：絕美台灣環島8天遊，台灣精緻環島9天遊，均為每週六出發，且可延伸各大東南亞機場。環島5天4夜（每週一台北出發，台北車站或各大酒店），到達台灣後亦可選擇參加台灣一日遊的經典行程；如北投陽明山，野柳九份、十分、平溪天燈，坪林茶飄香、象山，經典台北地標，台中IG打卡聖地等。

松立假期電話323-266-8988，地址9662 Las Tunas Dr., Temple City, CA。

日月潭 東南亞 原住民

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