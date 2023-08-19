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國泰銀行基金會 公布20名獎學金得主名單

洛杉磯訊
2023年國泰銀行基金會獎學金獲得者。 （業者提供）
2023年國泰銀行基金會獎學金獲得者。 （業者提供）

國泰銀行基金會日前宣布其2023年度獎學金的獲獎名單。本屆獎學金共收到533份申請，較去年增加七成，創下歷史新高。

作為國泰銀行基金會獎學金計劃的項目管理機構，亞太社區基金會負責審查所有申請材料，並將候選人範圍篩減至326人。隨後，由約150名國泰銀行員工組成的志願者委員會，對申請材料進行第二輪評選，並選出最終獲獎的20名學生。

國泰銀行基金會獎學金通過助力高中生實現大學夢，支持教育發展。獲獎學生會在今年秋季開始全職就讀四年制大學，每人獲頒的1000元獎學金將用於支付其大學學費。

來自國泰銀行所在美國九個州的優秀獲獎學生如下：加州的Brandon Quach、Maya Wong、Saad Omar、Shani Su。伊利諾州的Immanuel Ogundipe、Moises Munoz。馬里蘭州的Jasmine Spencer、Stecia Nazziwa。麻州的Glorimar de los Santos、Shauna Sperou。內華達州的Anna Kova、Samantha Wagner。新澤西州的Madison Logan Render、Victoria Rios。紐約州的Genevive Chang、Zoe Shack。德州的Brian Thai、Dan Truong。華盛頓州的Hadassah Choi、Naia Woods。

國泰銀行基金會主席Deborah Ching祝賀2023年獎學金所有得獎者。今年收到熱烈回響及多元化的申請者，基金會要感謝亞太社區基金會、及所有該行志願者們在評選過程中的辛勤工作。

國泰銀行資深副總裁兼社區發展總監William E. Becker表示，這20名獲獎者展現出卓越學術成就、領導才華及對社區的貢獻，體現獎學金的精神。

國泰銀行基金會每年舉辦獎學金計劃幫助和鼓勵努力向學的學生。國泰銀行基金會成立於2002年，推動廉租房、社區和經濟發展及教育為宗旨，並支持有益於社區進步、文化與藝術、健康與社會福利、環保與公眾服務相關的項目。更多信息可瀏覽cathaybankfoundation.org。

教育 新澤西州 加州

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