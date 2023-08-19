國際級舞蹈導師申旭闊 擁眾多粉絲

「Ishow Dance Studio」創辦人申旭闊是國際級舞蹈學校授課導師。（業者提供）

申旭闊（見圖）是中國唯一一位在南韓有上百萬(1Million )Dance Studio、 Youtube擁有2000萬粉絲的國際級舞蹈學校授課導師。單條編舞視頻在Youtube點擊量突破1000萬；曾任2022年KJC國際藝術大賽評委。

申旭闊自入大學開始就鑽研舞蹈，尤其是爵士舞。2008年至2013年間，他不斷參加各類舞蹈比賽節目，與專業、非專業的舞者比拼技能。通過節目，增長技能，也積累了名氣。

2006年至今，申旭闊引領了中國流行舞與爵士舞的發展，2010年開創Ishow Dance Studio廠牌，將歐美舞蹈文化與中國的舞蹈文化結合在一起，不斷開拓創新。獲得多個國家國際獎項，並參與十餘家央視及衛視的電視節目。在新媒體時代，利用網格新媒體推動整個中國的舞蹈事業發展，全網粉絲超過500萬，帶領很多普通人走進舞蹈課堂。同時編舞視頻也在Youtube上流行，到國外授課；線上舞蹈教學教程讓世界許多人愛上舞蹈；涉足音樂和電影行業，讓藝術走進更多人的生活。

申旭闊2012年浙江衛視「舞動好聲音 」全國10強；2012年河南 衛視「你最有才 」全國季軍；擔任2015年江蘇綜藝「炫舞青春 」評委，及 2016年HHI「 美國」國際街舞大賽 中國賽區評委；2016/2017 鄂爾多斯草原舞蹈藝術節，兩屆嘉賓；2018年美拍大學全國巡迴舞蹈演講、關於舞蹈與新媒體的風口規畫，2018中國電信和湖南廣電「舞比快樂 」任舞蹈製作人、 擔任2021年BiliBili BDF 舞蹈大賽全國總決賽評委、2022年KJC國際藝術大賽評委。

申旭闊近幾年開設全新線上授課系統課程，在2021年因為全球受Covid-19影響，申旭闊帶領一眾一線舞蹈編舞師，錄製了全新的舞蹈線上教學系統。至今，已經有近萬位學員。課程銷售額近500萬CNY，給舞者們提供了在不能上線下課程的時候，新的就業 機會，也讓因疫情 不能去跳舞的喜歡跳舞的人們有了新的學習方式，也讓大家的生活有更多的幸福感。