我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

更易躲避抗體？新冠肺炎出現新型變異株BA.2.86

罕見「食肉菌」入侵大紐約 3人感染死亡 州府發警告

大華線上超市正式進軍美妝界

洛杉磯訊

大華線上超市（99ranch.com）宣布正式進軍美妝市場，為廣大北美顧客帶來一系列來自亞洲的熱門精選美妝、大牌護膚和美髮產品。這些產品均為日韓原裝進口。

為了滿足顧客對高品質、多元化美妝的需求，大華綫上超市特別引進了CPB、SK II、3CE、POLA、JMella等超過1000款精心挑選的美妝、護膚和美髮產品，讓廣大消費者能夠輕鬆打造獨特的個人風格和優雅魅力。

本週末8月19日至20日，上午10點至下午6點，在大華超市線上（99ranch.com）下單美妝產品，可享受驚喜優惠折扣，包括： SK II神仙水護膚精華露（5.4 oz） 原價$190特價$135.99。  SK II小紅瓶賦能煥採精華露（5.4 oz） 原價$205特價$145.99。 SK II大紅瓶賦能煥採精華霜-輕盈型（1.7 oz） 原價$205 特價$110.99。

同時，大華超市羅蘭岡分店也將在本週末兩天加入這場美妝盛典，同享折扣優惠，美妝類產品消費滿$100，將有機會獲得神秘獎品，送完即止；地址1015 S Nogales St, Rowland Heights, CA。

羅蘭岡

上一則

亞凱迪亞知名餐廳 現址重新開發

下一則

金鋼級減肥筆Mounjaro 自上市以來 效果獲好評

延伸閱讀

心靈寄託

心靈寄託
好康報您知／大華超市（99 Ranch Market）

好康報您知／大華超市（99 Ranch Market）
大華攝像頭又惹議？ 能辨別膚色 踩西方道德底線

大華攝像頭又惹議？ 能辨別膚色 踩西方道德底線
好康報您知／大華超市（99 Ranch Market）

好康報您知／大華超市（99 Ranch Market）
羅蘭岡大華超市 中秋月餅展 買月餅贈禮卡

羅蘭岡大華超市 中秋月餅展 買月餅贈禮卡
大華超市台灣零食節 現場試吃感受故鄉味

大華超市台灣零食節 現場試吃感受故鄉味

熱門新聞

7旬華婦遇搶劫，慘遭劫匪拖拽。（目擊者提供）

7旬華婦遇搶 遭非裔悍匪狂追、拖拽30呎 過程恐怖

2023-08-15 16:02
柏克萊加大校門。（美聯社）

讀這9所公立大學 畢業薪水不輸常春藤

2023-08-10 02:16
大群嫌犯衝入Nordstrom商店實施打砸搶。（Instagram用戶@ELLA_ISE4）

南加再現集體打砸搶 逾30匪哄搶約10萬元商品 路人嚇傻

2023-08-13 19:52
洛杉磯好萊塢山一棟市場估值過千萬的山景豪宅被遊民非法侵占，房屋被嚴重破壞。（圖片取自Zillow、KTLA）

好萊塢千萬豪宅遭遊民霸占 堆滿雜物、糞便

2023-08-13 15:39
好市多有舊電子產品換購物卡業務。（記者王若然／攝影）

好市多官網推出隱藏福利 舊電子品可換購物卡

2023-08-12 20:23
金芳與男網友旅行合影。（崔女士提供）

中國女跨洋見網友離奇失蹤 警:同遊白男有前科

2023-08-10 21:15

超人氣

更多 >
住家放現金 美國人最愛藏這五個地方

住家放現金 美國人最愛藏這五個地方
買菜更省又不擁擠 Trader Joe's員工洩露4個你該知道的秘密

買菜更省又不擁擠 Trader Joe's員工洩露4個你該知道的秘密
李玟生前控訴遭「好聲音」導演羞辱 跌坐台上真相曝光

李玟生前控訴遭「好聲音」導演羞辱 跌坐台上真相曝光
德州11歲女孩傳訊「有人敲門」 父回家驚見她遭性侵陳屍床下

德州11歲女孩傳訊「有人敲門」 父回家驚見她遭性侵陳屍床下
熱帶風暴19日襲南加 局部大雨強風高浪

熱帶風暴19日襲南加 局部大雨強風高浪