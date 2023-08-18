大華線上超市正式進軍美妝界

大華線上超市（99ranch.com）宣布正式進軍美妝市場，為廣大北美顧客帶來一系列來自亞洲的熱門精選美妝、大牌護膚和美髮產品。這些產品均為日韓原裝進口。

為了滿足顧客對高品質、多元化美妝的需求，大華綫上超市特別引進了CPB、SK II、3CE、POLA、JMella等超過1000款精心挑選的美妝、護膚和美髮產品，讓廣大消費者能夠輕鬆打造獨特的個人風格和優雅魅力。

本週末8月19日至20日，上午10點至下午6點，在大華超市線上（99ranch.com）下單美妝產品，可享受驚喜優惠折扣，包括： SK II神仙水護膚精華露（5.4 oz） 原價$190特價$135.99。 SK II小紅瓶賦能煥採精華露（5.4 oz） 原價$205特價$145.99。 SK II大紅瓶賦能煥採精華霜-輕盈型（1.7 oz） 原價$205 特價$110.99。

同時，大華超市羅蘭岡 分店也將在本週末兩天加入這場美妝盛典，同享折扣優惠，美妝類產品消費滿$100，將有機會獲得神秘獎品，送完即止；地址1015 S Nogales St, Rowland Heights, CA。