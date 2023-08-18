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王福楠醫師談 幹細胞對人體健康的重要性

【洛杉磯訊】

世界幹細胞治療先驅王福楠醫師，即將推出「美國幹細胞醫學基礎與臨床」中文本第一版 （見圖）。

王福楠醫師表示，美國幹細胞基地中心研究發現，人體衰老的原因是細胞老化、細胞數量減少和細胞分化能力降低，他認為人體的各種細胞，每天都在持續的新陳代謝，除舊佈新，每種細胞速率有別。不同動物，不同的細胞類型，差異亦十分巨大。當人體衰老，細胞染色體逐漸縮短，便逐漸顯現出來，最後表現在人體外表的，將是年邁龜縮的身影，僅僅靠自身細胞的新陳代謝，是無法修復的。

衰老過程不僅僅是作用於身體某器官系統，而是通過不同途徑對整個生命系統，產生綜合性、退行性變化的過程。過程一旦啓動，細胞便加速受損凋零，人體各項器官系統功能便逐漸退化，進一步將誘發出人體各種疾病。因此，很多疾病的產生，即是人體細胞衰老到一定程度，發生病變的結果。

人類如何有效對抗衰老的進程呢？王福楠醫師強調，聯合國世界衛生組織（WHO）對疾病康復、抗衰老的定義：「治癒疾病、抗衰老最根本的途徑是修復細胞、改善細胞代謝、激活衰老細胞的功能」。只有及時對受損細胞、衰老細胞進行有效修復治療，使受損細胞得到康復，衰老細胞得到激活，器官組織和其生理功能，可望完全的或是部分的恢復正常，人體才能保持健康及年輕的狀態。

王福楠醫師表示，幹細胞可以由內而外對抗衰老，幹細胞及其因子系統，可由人體內部到外觀，對抗衰老的軀體，不但外表要年輕，內在環境、組織器官系統也要年輕。該團隊發明的獨特自然型多功能幹細胞系統（Natural Multi-Potent Stem Cell System，簡稱nMS)，可安全地用於自體或異體移植治療，用於治癒或大幅改善70餘項人類重大疑難病症，包括某類型癌症（如惡性多發性骨髓瘤、小細胞肺癌等），先天性遺傳性疾病（如地中海型貧血、紅綠色盲、鐮型血球貧血症等）。

美國醫師王福楠醫學博士被譽為世界幹細胞治療先驅； 2016年榮獲美國幹細胞治療領導者獎牌， 2020年榮獲全球華人幹細胞形象大使的榮譽稱號。

美國幹細胞基地治療專線626-336-6368，地址1201 S. Hacienda Blvd., Hacienda Heights, CA 。

醫學 Hacienda 癌症

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