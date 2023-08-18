金鋼級減肥筆Mounjaro 自上市以來 效果獲好評

相比於之前的減肥筆Phentermine / Saxenda / Ozempic / Wogovy，為什麼2023年新問世的減肥筆Mounjaro，能獲得醫學 界的讚許，成為華爾街日報報導最新有效的「金剛級The King Kong 」減肥黑科技？

美亦恒醫學美容院長Dr. Peter. Lee（見圖）表示，以前要想減重 ，強調的是生活方式的改變，包括健康飲食和堅持運動；隨著科技的發展，口服減肥藥芬特明Phentermine問世了，能提高新陳代謝率，更有效地減重。使用芬特明減肥藥，體重減輕大約是自身體重的5-8%，在很長一段時間裡，減重的最佳選擇是使用芬特明，並結合其他輔助藥物。

但在2014年減肥筆Saxenda問世了，Saxenda是每日注射，作用於胰高血糖 素樣肽-1（GLP-1)受體以控制胰島素，進而達到控糖減肥目的。相比於芬特明；減肥筆Saxenda的減重效果更好，可減輕自身體重高達10-12%，在這之後很長時間都沒有比Saxenda更有效地減重藥物了。

直到2021年，司馬格魯肽藥物也就是諾和泰（Ozempic)問世，它首先是被用於治療二型糖尿病的藥物，但不久後就被FDA批准認證，可用於減重瘦身，隨後威格威（Wegovy)問世了，也是司馬格魯肽藥物，只是注射劑量不同的區別，減肥筆Wegovy是每周注射，作用於胰高血糖素樣肽-1（GLP-1)，相比於每日注射的Saxenda，它的減重效果更佳。以上就是減重瘦身藥物的更新換代。

但2023年減肥筆Mounjaro問世，Mounjaro和之前的都不一樣，它不僅僅作用於胰高血糖素樣肽-1（GLP-1)受體，還作用於葡萄糖依賴性促胰島素多肽（GIP，又名：胃抑制多肽）受體雙重激動劑，以更好的促進胰島素分泌，更加科學高效地達到控糖、抑制食慾減肥的目標。研究發現使用減肥筆Mounjaro，可減重高達自身體重的15-21%，因此，它獲得了醫學界的高讚許。這也是為什麼減肥筆Mounjaro堪稱目前最有效的減肥藥了。

美亦恒醫學美容Dr. Peter Lee院長表示，使用減肥筆Mounjaro；能有效抑制食慾，吃一點東西就感覺飽了，因為它在腸胃道區域起作用，食物在腸道內消化變慢飽腹感延長，所以你長時間都不會感覺到餓，因此，它能有效的在減肥中，持續性的讓體重下降，達到減輕體重的目標，比市面上任何同類藥物效果都好。

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