環球銀行 推出12個月定期存款利率5.10 %

環球銀行亞凱迪亞市分行

目前房貸利率 仍然位於高利率水平，令房屋成交率下降，環球銀行特別推出12個月CD定期存款，5.10 % APY「優惠利率」。

為了對抗通貨澎賬，也為預防現金貶值，將資金放在銀行做CD定期存款，目前是不錯的理財選項，日後或再考慮作其他投資用途。此外，環球銀行亦有一些不同的商業貸款 、個人貸款的優惠利率計劃可供選擇，也歡迎洽詢。

自1954年以來，環球銀行的使命是成為南加州最好的社區銀行之一，提供客戶卓越服務，在客戶滿意度方面有很好的成績。環球銀行致力於服務當地社區的承諾。

有關定期限時優惠利率詳情及規定，可與環球銀行各城市分行聯絡：West Covina 分行地址3455 Nogales St., West Covina, CA，電話(626) 854-2801。Rosemead分行 地址3676 Rosemead Blvd., Rosemead, CA，電話(626) 285-2251。蒙特利公園市 分行地址404 S. Atlantic Blvd. Ste C, Monterey Park, CA ，電話(626) 293-8500。亞凱迪亞市分行地址57 Wheeler Ave., Arcadia, CA，電話 (626) 821-8080。Eagle Rock Branch地址2575 Colorado Blvd., Los Angeles, CA ，電話(323) 254-2251。為節省民眾的時間，可去電預約洽詢時間。另Corporate Office地址在3455 Nogales St., 2nd Floor, West Covina, CA ，電話(626) 854-2818。

如欲瞭解更多環球銀行業務的詳細資訊，可到該銀行網站www.universalbank.com瀏覽。