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孋純窗簾質量上乘 價格喜人

【洛杉磯訊】
UL Green Guard窗簾及二維碼
UL Green Guard窗簾及二維碼

「孋純窗簾」通過原廠直銷美國，使得他們能盡量減低銷售成本，並以低於家得寶銷售價格的50%行銷而著稱，堪稱質量上乘，價格喜人。

孋純窗簾表示，直銷的韓國高級純絲窗簾，不僅價格好，也因其在韓國生產的窗簾面料質量上乘，顏色及圖案新穎、精緻，適合現代家庭新穎裝飾需求。他們的廠家經過30多年努力，與時俱進，設計出眾，加上精良工藝生產，使窗簾面料擁有了現代健康家庭追求的眾多健康功能，並獲諸多權威信譽機構認證。

像ATB-UV+ Antibacterial Fibers，這是下一代領先窗簾面料，經FDA驗證布料含銀消菌，是防菌滋生、防止沉積異味、防紫外線，防害蟲滋生等保證。而UL Green Guard Certification，是愛護環境的認證。另KFIA認證，是獲韓國遠紅外線協會認證，使其又添加了遠紅外線健康功能。

孋純窗簾表示，經UL及FDA權威認證，並通過360多種化學測試，驗證了他們的窗簾面料，也符合於學校及醫療機構設置要求，更可以在現場確認FDA、UL及KFIA等認證標示。諸多產品說明，可掃二維碼(見圖)查閱世界新聞網孋純窗簾文章。

孋純窗簾銷售根據客戶需求，備有現場適用折扣，並有新穎產品在現場展示，免費量尺估價，協助顧客的新穎裝飾。有關詳情可電562-542-6356或949-396-9808查詢，有關施工案例可聯絡索取。

FDA 世界新聞網

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