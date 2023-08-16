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搶先購物季 亞馬遜10月推Prime促銷

洛杉磯訊

近日亞馬遜公司表示，繼今夏舉辦了破紀錄的PrimeDay活動後，將推出另一場專門針對Prime會員的促銷活動，這被稱為「Prime Big Deal Days」將於今年10月到來。

與PrimeDay一樣，此次促銷活動將使全球各地的亞馬遜Prime會員受益。在2023年假日購物季即將到來之際，該活動將為包括美國在內的19個國家/地區的會員，提供獨家優惠。

儘管費用較高，但該活動只是該公司試圖吸引更多人成為Prime會員的一種方式。2022年，亞馬遜將月費從12.99美元提高到14.99美元，年費從119美元提高到139美元。

該公司沒有提供有關該活動的任何其他詳細信息，包括具體舉辦日期。不過，亞馬遜表示此次活動將遵循與去年Prime搶先體驗促銷相同的形式，去年的Prime搶先體驗促銷活動於10月11日至12日開始，在假期前為Prime會員提供獨家優惠。

這家總部位於西雅圖的電子商務巨頭表示，隨著活動臨近，將分享更多細節。7月，亞馬遜宣稱其48小時購物狂歡的第一天是「公司歷史上單次銷售額最高的一天」。

今年的活動也是獨立賣家歷史上規模最大的PrimeDay，其中大多數是中小型企業。該公司表示，活動期間亞馬遜商店的銷售額、增長超過了亞馬遜的零售業務。圍繞PrimeDay的熱議，也有助於推動整體在線銷售。

AdobeAnalytics的最新數據顯示，在為期兩天的活動中，消費者在所有在線市場上花費了127億美元，同比增長6.1%，為PrimeDay推動的需求創造了「新紀錄」。（劉柏江譯）

亞馬遜 零售業 西雅圖

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