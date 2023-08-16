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長青保險免費說明會 協助選擇紅藍(白)醫保

洛杉磯訊

「長青保險」長期性的提供免費的個別約談健保說明，協助銀髮族們選擇紅藍(白)醫療保險，需要諮詢聯邦健保計劃或是獲取更多有關資訊者，可及時聯絡長青保險。

長青保險說，耆英長者一般會有的疑問包括：

（1）什麼是Medicare 紅藍卡

（2）我快滿65歲了，如何申請紅藍卡。

（3）紅藍卡與白卡有什麼差別。

（4）我現在還有工作公司的保險，我需要辦理紅藍卡嗎？

（5）我有Obama 的個人保險，還需要申請紅藍卡嗎？

（6）我快65了，現在有白卡，還需要申請紅藍卡嗎？

（7）為什麼Medicare 紅藍卡還細分A .B .C .D。

（8）我的保險常常很難預約看診，如何選購就醫方便的健保。

（9）我常在國外，我的健康保險如何調配？

（10）我處方藥費用很貴，有沒有改善的什麼方法？

（11）我的朋友常常聊起健身房，櫃檯成藥，牙科，眼鏡等等，這些額外福利與保險公司有什麼關係？

（12）有那些保險計劃可以就醫又能幫我輕鬆省錢。

若有以上任何疑問的人士，都歡迎參加免費的單獨約談、小組約談，或團隊約談的健保說明會。長青都可以免費安排恊助你慎選「 紅 藍(白)卡健保計劃」。

長青保險每週三天舉辦免費說明會的詳情如下：固定每個星期二上午 10:00 am，在蒙特利公園市的Mr. Baguette 餐廳，地址是：400 S. Atlantic Blvd., Monterey Park, CA；固定每個星期四下午 4:00 pm，在亞凱迪亞市嘉頓港式西餐，地址是：850 S Baldwin Ave., Arcadia, CA 。固定每個星期五下午 3:00 pm，在天普市小雅屋 ，地址是：5755 Rosemead Blvd, Temple City。以上說明會歡迎長者去電預約報名。

「長青保險」是一家耆英健保代理公司，是一群擁有醫療相關背景且具有熱忱、30年豐富經驗的保險經紀人團隊，長青保險除了協助長者慎選各種健保計劃， 該公司也代理多家優質健保計劃：HMO、MAPD、PPO、SUPPLEMENT 補充保險 ；PDP 藥保。 包括下到健保公司：安森藍十字、藍盾健保、中心健保、聯合健保、褔全健保、環球健保、惠安納健保、 Aetna/ Silverscript 、 SCAN 、 Alignment 、LA Care 、 WellCare 。

凡需要諮詢有關聯邦健保計劃者，可電話聯絡：1-888-801-1829 （週一至週五上午9九點至下午5點）。

健保 醫療保險 紅藍卡

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