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大莊家 再獲提名-拉斯維加斯以外最佳賭場

洛杉磯訊

拉斯維加斯被譽為賭城，是世界知名的度假地之一，而在拉斯維加斯地區以外的最佳賭場，USA Today 報章旗下網站 10Best.com 網站，開始讓讀者可以投票選舉自己最喜愛賭城以外地區的賭場，每人每日可投票一次。投票期將於美西時間8月28日上午九時截止。

獲提名「拉斯維加斯地區以外之最佳賭場」的大莊家賭場度假村 ( Pechanga Resort Casino，見圖 ) 表示，一年一度的投票季又來了，不過，這次的焦點並非在官員選舉或議案投票；而是由USA Today網路讀者，來投票選出他們心儀的賭場。

USA Today旗下的「10Best Travel Guide」旅行指南、讀者投票活動自2015年開始舉辦，每年都邀請讀者們為自己最喜愛的賭場投票。大莊家賭場度假村 ( Pechanga Resort Casino ) 今年繼續獲得提名。

在當年的評選中，大莊家一舉奪得「全美最佳賭場」第一名。此後，主辦方將投票類別細分為「拉斯維加斯最佳賭場」及「拉斯維加斯以外地區最佳賭場」，並加入了「最佳賭場餐廳」及「最佳賭場酒店」等其他相關獎項類別。 在2018年的評選中，大莊家所屬的「Umi」壽司及蠔吧榮獲最佳賭場餐廳第二名。

登錄網站 https://www.pechanga.com/vote，點擊「現在投票」（Vote Now）鍵，投選「Pechanga」為最喜愛的賭場，就可助大莊家一臂之力，將最佳桂冠再度帶回南加州

大莊家為美國最大規模之一、及提供尊貴博彩娛樂/度假體驗。獲USA Today 讀者票選為「美國西岸最佳博彩娛樂場」。並自2002年起一直被AAA評為四鑽級酒店，無論是日間玩樂還是豪華住宿，大莊家總會帶來悠閒度假環境。「大莊家」擁有逾5,500枱熱門的角子老虎機，桌上娛樂，世界頂級娛樂節目，1,100間豪華酒店客房，星級餐飲食府，水療護理，以及Journey高爾夫球場。魯瑟諾印第安人中的Pechanga族人，擁有並經營大莊家賭場度假村。更多詳情可電專線 (877) 711-2946，或瀏覽 www.pechanga.com。

投票 賭城 加州

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