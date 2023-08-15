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一洲焦點／川普4大刑案纏身、中國蓋牌青年失業率

幾乎趕上科技業 UPS送貨司機年薪漲至17萬

林大衞談保户須知 許多災難陷阱必需防範

【洛杉磯訊】

擁有六家分公司、代理幾十家A級保險公司的負責人林大衞，提醒家長，每年夏天，孩子獨自在家或是鄰居家的泳池溺水發生事件時而有聞，加上池畔及跳跳床邊的摔倒受傷、或是家犬因驚嚇而咬傷事件屢屢發生，建議家中要有成人在旁監督保護幼童的安全。

林大衞表示，當豢養犬類時要詢問保險經紀，確保不是房屋保險公司的犬類黑名單，如Pit Bull 等，否則一旦控訴發生可能保險公司會拒絕理賠。房屋保險責任險保額提高到至少50萬，有些家庭需要更高的責任險可購買保額100萬到最高1000萬的雨傘險。

暑假外出開車旅行，絕對避免將幼童單獨留在車內，即使短暫離開車輛購物或去洗手間，一定要帶上孩子。

目前醫療費用，修車費用水漲船高，建議把汽車保險保額提高到至少10萬/30萬以上，以避免遭到控訴時降低家中財產危機。

加州破窗盜竊頻發，在出遊時車內不要放行李或貴重物品，同時停放在有燈光或有監控的地方。許多當地警局可以給車的排氣管刻上號碼，讓盜竊者無法轉賣避免三元瀘化器被盜。

15歲半以上的孩子需要開車或學車，一定要聯絡保險經紀，通知保險公司加入保單。15歲半到18歲的孩子在DMV拿到學習駕照後(learner permit)，保費可能不會漲價，路考通過後必須立刻通知你的保險經紀。

林大衞提醒，如果有親友來訪需要用車，建議去租車行租賃汽車，這樣就不會由車主承擔法律責任。外出時家中安全措施：1.打開家中的燈光，通知郵局停止送件，屋內可以裝監控設施。如果外出多日，關閉屋外的總水閘，防止水管自爆，造成損失。根據氣象局預測，今年冬天會有暴雨。夏季也是更換屋頂的最佳時刻。

林大衞保險，專精汽車、房屋、商業、勞工保險及個人團體健康保險。提供商業及勞工保險特殊折扣價，業主只要在商業及勞工保險到期前去個電話，就可以知道到底能夠節省多少保費了。

報價及服務電話：800-778-8588， 800-778-8588或電郵 [email protected]。林大衛保險Northridge電話818-734-1988；阿市電話626-288-9808；亞凱迪亞電話626-371-0388；鑽石巴電話909- 860-7770；爾灣電話 949-593-0888。

保險 勞工 保費

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