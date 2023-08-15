FDA對大麻及大麻衍生產品監管的最新訊息

不久前美國食品藥品監督管理局(FDA )和聯邦貿易委員會(Federal Trade Commission)，向六家非法銷售含有Delta-8 四氫大麻 酚（也稱為delta-8 THC）的山寨食品公司，發出警告信。這些產品很容易被誤認為是薯片、餅乾、糖果、軟糖或其它休閒食品等傳統食品。

美國聯合諮詢服務公司特別編譯了以上訊息。兒童比成年人更容易受到四氫大麻酚的影響，許多兒童在食用含有四氫大麻酚的食物後生病，甚至住院。這些產品很容易被誤認為是對兒童有吸引力的流行食品，並且很容易讓幼兒在沒有意識到的情況下攝入非常高的劑量。

FDA 首席副局長珍妮特·伍德科克醫學博士說：「我們警告不要通過在包裝上使用相似的品牌名稱、徽標或圖片，來故意模仿知名休閒食品品牌的產品，消費者，尤其是兒童，可能會與傳統休閒食品混淆。還擔心成年人可能會無意中服用它們或服用比預期更高的劑量並遭受嚴重後果。對於那些正在開車、工作或負有其它職責的人來說，這種風險尤其危險」。

FDA 致力於對任何非法銷售可能對公眾健康構成風險的受監管產品的公司採取行動。 Delta-8THC是在大麻植物中發現的一種物質，有兩個品種marijuana 與hemp，它具有活躍神經和中毒作用，可能對消費者造成危險，尚未經過FDA 評估或批准在任何情況下安全使用，包括添加到食品中。

FDA 已收到食用這些產品的人經歷的嚴重不良事件的報告，例如幻覺、嘔吐、震顫、焦慮、頭暈、混亂和意識喪失。FDA 還擔心公司生產delta-8 THC 的方式可能會導致產品含有有害污染物。 更多內容可至www.ucs.la查詢。

美國聯合諮詢服務公司（United Consulting Services）提供免費諮詢，專精人類及動物監管的行業和產品的法規，哪怕貨物進了美國，被FDA、 海關、USDA、 FWS、 EPA扣關，都會代為據理力爭。洽詢電話626-234-9468，公司地址11030 Weaver Avenue, S El Monte, CA。電郵[email protected]，微信 號danielh73。