亞美經濟發展企業8/18舉辦免費大型招聘會

圖為AAEDE資料照片

亞美經濟發展企業（Asian American Economic Development Enterprises, Inc.(AAEDE）主辦的第12屆免費大型招聘會，於18日周五上午9時至下午1時，在位於Alhambra的Almansor Court舉行，免費入場及停車。

AAEDE的第一屆免費大型招聘會始於2012年夏季，經過11年的發展與完善，2023年的夏季招聘會將會有逾百家企事業單位、醫療機構、銀行、超市等各行業出席。例如：Alta Med、Amazon、Cathay Bank、 Fedex、H Mart、Louis Vuitton US Manufacturing、 SoCalGas、Spectrum、The Home Depot、 US Postal Service等等。

AAEDE為企業與求職者提供了一個面對面的交流平臺，方便僱主找到滿意的員工，更方便求職者找到自己中意的工作。招聘會場內，將提供簡歷修改及列印服務。現場還準備了精美的環保購物袋、招聘單位手冊和地圖，以上所有均為免費。建議正式著裝，攜帶多份簡歷。以最好的狀態找到自已適合的工作機會。

AAEDE始於1977年，起初旨在幫助移民盡快適應新環境並獲得穩定的生活，四十多年來，一直秉持服務大眾的初心。目前，已逐漸發展成為一家提供全面服務的501(c)(3)非營利組織。迄今為止，AAEDE為整個南加州 的數千名亞裔 美國人和其他人提供培訓和就業 服務，其活動包括大型免費招聘會，各類研討會，健康博覽會。

AAEDE每年為高中應屆畢業生提供獎學金，助力他們實現求學夢想。2020年之前，AAEDE每年暑期都會與蒙市圖書館合作，幫助兒童提高閱讀能力。疫情期間，AAEDE向學校，老年服務中心，食物銀行等捐贈了數以萬計的防疫裝備。今年年初，AAEDE向Garvey學區的小學及El Monte的幾所小學捐贈了價值兩萬美金的學習用品。

AAEDE表示，此次有 DPSS、 EDD、GAIN、LACOE、PACE合作夥伴的支持。更多資訊可洽626-572-7021，Email：[email protected]，或訪問網站：www.aaede.info。