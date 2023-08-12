被評為最值得信任品牌Subaru汽車 暑期優惠

2023 Subaru Forester

位於蒙羅維亞市的 Sierra Subaru，現正推出暑期租賃或貸款 優惠。如：新2023 Forester Premium租賃每月289元或貸款3.9% 年利率 ，新 2023 Solterra Premium 租賃每月349元或貸款0.9%年利率，新2023 Ascent Edition租賃每月425元或貸款3.9%年利率，優惠到8月31日止。

查詢現貨及試駕，可去電中文銷售代表Paul 周 626-375-0545或 626-879-2902。地址735 E Central Ave, Monrovia。

Subaru 車型可靠、耐用。Subaru 連續八年被凱利藍皮書 (Kelley Blue Book) KBB.com 評為最值得信任的品牌。Subaru的主力休旅Forester是一款多功能小型5 座SUV ，採用標準的對稱式四輪驅動，具有先進的安全技術和全天候功能。2023 Forester提高了小型跨界 SUV 的水準，這不僅指功能方面，還有風格，將耐用、功能性元素與精緻的雕刻設計融合。

車廂內使用對比色縫線的高品質材料，寬敞的載客空間（最大 111.6 立方英尺） 讓乘客倍感舒適，內部乘客空間比 Honda CR-V、Toyota RAV4 或 Ford Escape 都大。高達 74.2 立方英尺的貨物空間，超寬後門輕鬆裝載和卸載大型物品。Forester 只需調整可折疊放平的後座，即可容納下較長的物品。

多功能 2023 Forester 還具有全天候功能，最先進的安全性和日常駕駛便利性等功能。標準對稱式四輪驅動讓駕駛在惡劣路況下充滿信心。2023 Forester 配備全套安全技術和高級安全功能，保護駕駛員和乘客的安全，例如標準 EyeSight 駕駛輔助技術，預警式自動剎停功能和DriverFocus等等。

在美國，每天都有超過 1,000 人因駕車分心造成車禍而受傷。EyeSight 駕駛輔助技術就像在路上為你多準備了一雙眼睛，在你駕駛時為你多準備一個剎車，可提供自動轉向和預碰撞制動支持來幫助避免碰撞。DriverFocus系統就像一名專心的副駕駛員，在駕駛員分心或昏昏欲睡時提供有用的警報。DriverFocus 還可識別多達五名不同的駕駛員並記住他們的偏好，包括座椅位置、氣溫設定和車外後視鏡位置，進一步增加了便利性。

Sierra Subaru是家族經營的汽車經銷商在聖蓋博谷服務了 30 多年，他們是Subaru官方指定租賃還車中心。Sierra Subaru 有經驗豐富的銷售華語專業人員，和一流的客戶服務，他們有大量全新、二手和認證的二手 Subaru 車款。如果民眾煩惱於購買新車折舊，但卻又對二手車猶豫不決， Sierra Subaru 提供許多經過認證的二手Subaru汽車，它們有卓越的保修，並按照工廠標準進行了翻新，品質有保證。