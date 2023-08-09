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Transamerica Agency Network全美人壽保險公司爾灣分公司盛大開幕

洛杉磯訊
聖蓋博市議員丁言愉頒發賀狀
聖蓋博市議員丁言愉頒發賀狀

剪綵儀式
剪綵儀式

全美人壽保險公司（Transamerica Insurance Agency）擴張爾灣分公司，8月8日舉行盛大開業儀式。公司分銷商總裁Wade Hampton，區域副總裁Yohannes Worku ，Melecia Louie -Everest Concierge，Rick Gallego – AMS，爾灣分公司總經理David Liu等高層幹部及眾多保險經紀人共同出席了剪彩儀式。聖蓋博市議員丁言愉及爾灣市市長Mayor Khan的代表Achantelle Labowe到場祝賀並頒發賀狀。

知名律師程正興律師主持了當天活動
知名律師程正興律師主持了當天活動

分銷商總裁Wade Hampton表示， Irvine 新分公司的成立，將更好的服務周邊社區，感謝所有到場朋友參加這個盛大開幕儀式。以及幫助更多家庭幾個人建立終身保障。 區域副總裁，YohannesWorku，Melecia Louie – Everest Concierge和Rick Gallego – AMS等也發表了熱情洋溢的演講，並表達了對爾灣萬分公司的擴張發展寄語良好祝福和堅定的支持。

Wade Hampton 總裁
Wade Hampton 總裁

聖蓋博前市長、現任市議員的丁言愉也發表了熱烈的演講，並向Transamerica保險公司爾灣分部的主任經理David Liu、王菲頒發賀狀。希望新分公司能夠取得長足的業績，引領行業發展，並為廣大橙縣居民提供專業高效的服務。

爾灣市長Mayor Khan的執行助理Achantelle Labowe代表市長...
爾灣市長Mayor Khan的執行助理Achantelle Labowe代表市長頒發賀狀，給予全美人壽保險公司Transamerica高度評價。

爾灣分部總經理David Liu接受采訪
爾灣分部總經理David Liu接受采訪

爾灣分部主任經理David Liu在開幕詞中表達了對新分公司發展的信心和熱情，並鼓勵旗下的經紀人們繼續發揮高效和專業的職業素質，為廣大消費者提供最好、最適合他們的保險產品，相信在各位員工的共同努力下，爾灣分公司將取得優異的成績。

王菲送達分公司第一份保單儀式
王菲送達分公司第一份保單儀式

儀式上公司的專業經紀人王菲進行了分公司第一份保單的送達儀式。在掌聲和祝福中，客戶開心接過了王菲遞交的Transamerica保單，也寓意著爾灣分公司將在爾灣橙縣區域迅猛發展，取得驕人成績。

王菲對各位貴賓、管理層和參加活動的同事們表達了衷心的感謝，並希望分公司在各位舊雨新知的支持下，繼續努力，不斷進取，為客戶創造更加輝煌的未來。

嘉賓祝賀爾灣分公司新張
嘉賓祝賀爾灣分公司新張

全美人壽保險公司又稱Transamerica，是全球知名的人壽保險、養老金解決方案和資產管理產品提供商之一，在25個國家開展業務，擁有約2萬8000名員工，是Aegon公司集團的一部分。 Aegon是全球最大的人壽保險、養老金解決方案和資產管理產品供應商之一，在全球 20 多個市場運營業務。

2022年全年，Aegon管理的創收投資總額高達7,470 億美元
2022年全年，Aegon管理的創收投資總額高達7,470 億美元

全美人壽保險公司爾灣分公司電話949-978-4977，地址15615 Alton Parkway,Suite 260, Irvine, CA 92618。如需更多詳情 www.transamerica.com/tan

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