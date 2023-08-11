我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

夏威夷野火「像被炸過」 州長：千人下落不明

拜登限制對中敏感科技投資後 國防部設AI組

古董留聲機展銷會 8/19, 20在Buena Park舉行

洛杉磯訊
愛迪生標準留聲機。(業者提供)
愛迪生標準留聲機。(業者提供)

由古董留聲機協會舉辦的古董留聲機展銷會，將於8月19日（周六），8月20（星期日）上午9點至下午3點，在Buena Park的UFCW 大禮堂舉行。

周六門票50元，可提早入場，選購可收藏的古董留聲機，唱片等。周日門票10元， 有機會看到和購買到種類繁多的原版留聲機和包括製作世界著名格萊美獎的留聲機。如果你是古董收藏者，這裏有 1890 年代一直到 1960 年代的錄音、唱片留聲機、圓筒留聲機、Victrola's留聲機、78 RPM 唱片、古董唱片、音樂盒及收音機等。

古董留聲機協會是一個擁有 1000 多名會員的全球性協會，熱衷於保存古董留聲機、留聲機和唱片，包括創造和保存這些美妙聲音和聲音的機器。

早在收音機問世之前，曲柄留聲機和留聲機是最流行的家庭娛樂形式。 這些古董留聲機，宛如工藝品，點綴陶冶生活，音質狀況就像 100 年前一樣的好。 通過聲波音樂的魔力回到19世紀，探索那個時代的主要製作人提供的驚人的各種機器和錄音。古色古香的古董留聲機，不需要電，動力手搖就可啟動。 如花朵綻開的大喇叭擴音器聲波，聲音接近人耳，使音樂更有真實感，悅耳動聽。

Victor I 的歷史可以追溯到 1905 年左右，可以播放唱片。愛迪生標準留聲機可追溯至 1905 年，播放圓筒唱片，是該時期的典型作品。目前僅有數千台這些款的機器，被人們熱衷地收集。留聲機不需要電力，自 1877 年發明以來的一個世紀裡，留聲機一直是人們聆聽錄製音樂和語音的卓越工具。

本次展出的古董留聲機最稀有的高達數千美元，數以千計的百年老唱片可以在幾元到幾十元不等。 這次展銷會將包括來自北美各地的超過65家供應商，出售種類繁多的留聲機、唱片和圓柱唱片、音樂盒和其他古董機械音樂播放器。

展銷會將在8530 Stanton Ave., Buena Park的 UFCW Union Hall 舉行，距離 Knott's Berry Farm 的正門只有一個街區。入場費出示世界日報廣告可享1元的折扣。

有關詳細資料，可瀏覽antiquephono.net/caexpo或電 760-242-5748 了解。古董留聲機協會是一個非營利組織， 更多信息可聯繫Jeff Oliphant，古董留聲機協會董事會成員，電話310-629-0466 ，電子郵件：Email: [email protected]

世界日報

上一則

法鼓山洛杉磯信眾 體會生命情境相對話

下一則

奇諾谷學區教師 爭取言論自由

延伸閱讀

Uber安全升級 推App錄音功能

Uber安全升級 推App錄音功能
AI聽「鍵盤打字聲」就可竊取你密碼 研究：準確率高達95%

AI聽「鍵盤打字聲」就可竊取你密碼 研究：準確率高達95%
洛城新語／刀郎現象又火了

洛城新語／刀郎現象又火了
德州人語／刀郎現象不必對號入座

德州人語／刀郎現象不必對號入座
鳳凰城將有台灣城 商圈正熱

鳳凰城將有台灣城 商圈正熱
CTA慶古董列車滿百年 今復出行駛L線

CTA慶古董列車滿百年 今復出行駛L線

熱門新聞

柏克萊加大校門。（美聯社）

讀這9所公立大學 畢業薪水不輸常春藤

2023-08-10 02:16
好市多最近出售的冰皮月餅。（記者王若然／攝影）

好市多這款冰皮月餅 實惠又美味 華人超驚喜

2023-08-06 19:40
現場有至少30人洗劫YSL商店後逃離。（推特）

洛縣YSL光天化日遭洗劫 30匪哄搶30萬商品

2023-08-09 16:54
圖為部分涉事被召回食品標籤。(USDA提供)

華人生鮮電商Weee! 多種冷凍肉禽類食品遭農業部召回

2023-08-08 02:17
在Reddit追蹤的表格上，目前「偷偷收取服務費」的上榜餐廳有120多家。（Reddit Google Docs 截圖）

洛杉磯百多家餐廳 巧立名目增收服務費

2023-08-04 15:57
UCLA女教授Frada魏，平時是學生眼裡的嚴師，周末卻有著完全不同的一面。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱名校女教授瘋漢服 擁百套價值能買房

2023-08-03 20:32

超人氣

更多 >
營養密度唯一拿滿分 這是最健康的蔬菜

營養密度唯一拿滿分 這是最健康的蔬菜
250磅華囚綁床單自五樓逃亡 紐約警追捕卻抓錯人

250磅華囚綁床單自五樓逃亡 紐約警追捕卻抓錯人
「我開槍打死那個X人」 維州6歲男童槍擊教師後洋洋得意

「我開槍打死那個X人」 維州6歲男童槍擊教師後洋洋得意
上海移民公司董事長被捕 警方指非法換匯1300萬元

上海移民公司董事長被捕 警方指非法換匯1300萬元
華裔「炫富網紅」沒死…沉默一天後發聲：我帳號被駭了啦

華裔「炫富網紅」沒死…沉默一天後發聲：我帳號被駭了啦