宏富理財8/17,18兩天講座 教你破局富不過三代

成功的背後會帶給你所期望的名和利，可以達到Freedom of Time and Freedom of Choice 的最終人生目標。但與此同時，成功亦意味著更高的稅賦在後面等著你。

宏富理財兩位財務規劃師各執業超過三十年，累積的經驗不僅瞭解客戶所關心的稅務問題，和未來的日子中將會面臨的挑戰。他們表示，將會從客戶未來十年二十年甚至三十年後的目標，回推到今天來鎖定從今天開始的規劃方向，然後決定今天需要做的計劃及方案。

他們將舉辦一次講座，課題會從鞏固退休 收入出發，打破傳統觀念，採用嶄新的投資 順序及輕重，來達到到退休無憂的目的。一般人沒有規劃好一個固定退休收入，儘管你的資產夠高，你也會不安心提早把資產花掉或者給出去，同時常常會有內疚感把下一代的繼承花掉了。如果透過規劃，把退休收入安排好，也能提高生活質素，盡情享受退休人生。做好了準備就可以著手無憂無慮地把辛苦經營的資產提早轉移給後代。不但減低日後的稅賦，父母也能見証子女，並影響其對財富的正確觀念，子女更會感謝父母提早改善他們的人生。

除此之外，講座內容會探討經營成功的企業，以及長期增長的房地產，後代無意經營，若變賣要面對龐大增值稅的問題。這是他們過去三十多年碰到最具挑戰的規劃。往往要提供足夠收入，又要減低稅賦，同時又要如何兼顧到辛苦經營的資產轉移給後代。在講座中他們將會提供幾個不同方案供選擇參考。

美國歷代富豪如何利用規劃把一代又一代需要支付的遺產稅，消失得無影無蹤？他們表示，這次講座會介紹不同信託，為你量身訂做。

宏富理財是一所不斷鑽研嶄新計劃的財務規劃公司，隸屬於美國上市證券公司Ameriprise。線上講座時間為8月17日週四 4點至5點45分，8月18日週五中午12點至1點45分實體講座（可準時領取午餐盒），地點在Ameriprise辦公室（2 Park Plaza, Irvine, CA ），8月16日中午12點報名截止，電郵訂位[email protected]，報名時註明參加人數、姓名、電話，及參加哪一場，公司將通過電子郵件方式確認。講座將通過線上Webex舉行，報名後公司會發送線上鏈接。拒絕投資金融保險 從業人員參加。