法鼓山洛杉磯信眾 體會生命情境相對話

「法鼓山洛杉磯 道場」日前邀請法鼓文理學院生命教育 學程副教授辜琮瑜，帶領與會者認識禪修與正念及身心體驗。藉由起源於法國哲學家Marc、在巴黎所發起的哲學家咖啡 館（Philosopher Cafe)，以輕鬆喝咖啡的方式進行「產婆接生術」的問答模式，透過傾聽、表達、省思與溝通，讓與會者參與一場自己與他人生命情境的對話與分享。

近百位與會者以哲學家的眼光，打破看待事情的框架，以創意的、科學的、開放的心態，時時從現象回到本質（事與理）。有時帶點瘋狂、耐心及專注的釋放想像力與心靈、檢視自己並接納世界豐富的多面向。

辜琮瑜說明，我們活在這個世上所認知及體會的世界，是經由我們自己所詮釋的結果。因此可以用更寬容尊重的心，打開心胸 ，接納不同的觀點，或許能帶給自己意外的收獲。

當在討論與分享何謂Meditation、Mindfulness與正念，靜坐冥想與禪修的關係，心法與心術，修行與世間、出世間、世出世間的關係等主題思考時，辜老師進而指出，學佛或禪修最大的目的，是讓我們在情緒有大動盪的時候能很快的平息下來，或者在禪修的過程中，懂得用方法觀察情緒起伏。情緒是情感的源頭，能理出情緒的源頭，就不會產生情緒的動盪。同時藉由情緒輪盤的遊戲，向與會者解說修行第一階段最重要的就是覺察，而情緒也是覺察所源。

在首日課程圓滿前，辜老師除了分享聖嚴法師的「空裡有哭笑」，瞭解修行人，如何看待哭與笑的情境。此外也以宋朝大慧宗杲禪師的贈別「桶底脫時大地闊 ，命根斷處碧潭清。好將一點紅爐雪，散作人間照夜燈」，作為和學員們互相勉勵、結緣的禪詩卡。