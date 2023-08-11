我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

夏威夷野火「像被炸過」 州長：千人下落不明

拜登限制對中敏感科技投資後 國防部設AI組

法鼓山洛杉磯信眾 體會生命情境相對話

洛杉磯訊

「法鼓山洛杉磯道場」日前邀請法鼓文理學院生命教育學程副教授辜琮瑜，帶領與會者認識禪修與正念及身心體驗。藉由起源於法國哲學家Marc、在巴黎所發起的哲學家咖啡館（Philosopher Cafe)，以輕鬆喝咖啡的方式進行「產婆接生術」的問答模式，透過傾聽、表達、省思與溝通，讓與會者參與一場自己與他人生命情境的對話與分享。

近百位與會者以哲學家的眼光，打破看待事情的框架，以創意的、科學的、開放的心態，時時從現象回到本質（事與理）。有時帶點瘋狂、耐心及專注的釋放想像力與心靈、檢視自己並接納世界豐富的多面向。

辜琮瑜說明，我們活在這個世上所認知及體會的世界，是經由我們自己所詮釋的結果。因此可以用更寬容尊重的心，打開心胸 ，接納不同的觀點，或許能帶給自己意外的收獲。

當在討論與分享何謂Meditation、Mindfulness與正念，靜坐冥想與禪修的關係，心法與心術，修行與世間、出世間、世出世間的關係等主題思考時，辜老師進而指出，學佛或禪修最大的目的，是讓我們在情緒有大動盪的時候能很快的平息下來，或者在禪修的過程中，懂得用方法觀察情緒起伏。情緒是情感的源頭，能理出情緒的源頭，就不會產生情緒的動盪。同時藉由情緒輪盤的遊戲，向與會者解說修行第一階段最重要的就是覺察，而情緒也是覺察所源。

在首日課程圓滿前，辜老師除了分享聖嚴法師的「空裡有哭笑」，瞭解修行人，如何看待哭與笑的情境。此外也以宋朝大慧宗杲禪師的贈別「桶底脫時大地闊 ，命根斷處碧潭清。好將一點紅爐雪，散作人間照夜燈」，作為和學員們互相勉勵、結緣的禪詩卡。

咖啡 洛杉磯 教育

上一則

華航飛檀香山航班 暫不受火災影響

下一則

宏富理財8/17,18兩天講座 教你破局富不過三代

延伸閱讀

LA乒乓球公開賽8‧12開戰 馬金寶拚衛冕 寇磊、王臻盼當攔路虎

LA乒乓球公開賽8‧12開戰 馬金寶拚衛冕 寇磊、王臻盼當攔路虎
「ㄇ字型」夢魘 LAX交通平日也塞爆險誤機

「ㄇ字型」夢魘 LAX交通平日也塞爆險誤機
誤踩油門衝進車行 顧客枉死

誤踩油門衝進車行 顧客枉死
猖狂30人 合搶YSL精品店

猖狂30人 合搶YSL精品店
讀這9所公立大學 畢業薪水不輸常春藤

讀這9所公立大學 畢業薪水不輸常春藤
彰化銀行分行喬遷 董事長凌忠嫄來美剪綵

彰化銀行分行喬遷 董事長凌忠嫄來美剪綵

熱門新聞

柏克萊加大校門。（美聯社）

讀這9所公立大學 畢業薪水不輸常春藤

2023-08-10 02:16
好市多最近出售的冰皮月餅。（記者王若然／攝影）

好市多這款冰皮月餅 實惠又美味 華人超驚喜

2023-08-06 19:40
現場有至少30人洗劫YSL商店後逃離。（推特）

洛縣YSL光天化日遭洗劫 30匪哄搶30萬商品

2023-08-09 16:54
圖為部分涉事被召回食品標籤。(USDA提供)

華人生鮮電商Weee! 多種冷凍肉禽類食品遭農業部召回

2023-08-08 02:17
在Reddit追蹤的表格上，目前「偷偷收取服務費」的上榜餐廳有120多家。（Reddit Google Docs 截圖）

洛杉磯百多家餐廳 巧立名目增收服務費

2023-08-04 15:57
UCLA女教授Frada魏，平時是學生眼裡的嚴師，周末卻有著完全不同的一面。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱名校女教授瘋漢服 擁百套價值能買房

2023-08-03 20:32

超人氣

更多 >
營養密度唯一拿滿分 這是最健康的蔬菜

營養密度唯一拿滿分 這是最健康的蔬菜
250磅華囚綁床單自五樓逃亡 紐約警追捕卻抓錯人

250磅華囚綁床單自五樓逃亡 紐約警追捕卻抓錯人
「我開槍打死那個X人」 維州6歲男童槍擊教師後洋洋得意

「我開槍打死那個X人」 維州6歲男童槍擊教師後洋洋得意
上海移民公司董事長被捕 警方指非法換匯1300萬元

上海移民公司董事長被捕 警方指非法換匯1300萬元
華裔「炫富網紅」沒死…沉默一天後發聲：我帳號被駭了啦

華裔「炫富網紅」沒死…沉默一天後發聲：我帳號被駭了啦