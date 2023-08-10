我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

讀這9所公立大學 畢業薪水不輸常春藤

金山回去辦公人流增3成 公交車延長線助通勤

蒙特梭利幼教師資證照課程 開始招生

洛杉磯訊

美國首都教育學院表示，該校蒙特梭利幼教師資秋季班證照課程，開始招生。蒙特梭利幼教師資證照課程，可抵最多23個幼教學分與15個碩士學分，北美精英講師、在線互動，修課彈性，可在職進修，中文輔助教材，提高英文水平，線上線下並進，證照全球認可，有興趣者可把握2023年入學最後名額。

美國首都教育學院表示，該校獲美國AMS & MACTE認證單位肯定，在美國深耕十多年，近期更通過美國政府批准招生0至6歲幼教師，可申請F1 & M1學生簽，由一年可延長至四年在美進修與就業的機會，課程中包含了0至3與3至6歲幼教師進修課程，實習期間可以申請合法校內打工、與課程後一年OPT全職在美國就業的機會。該校除了提供F1留學生簽證，同時也可為家人申請F2簽證，讓全家能安心來美。

 課程由20多年經驗的園長授課，在地實習經驗，英文進步快。輔助的雙語教材，可提高通過率。經濟實用的留學與實習經歷，是小型創業兼顧事業與家庭的機會，他們協助開業輔導與教室環境規劃。具基本英文溝通能力，高中學歷証以上皆可報名。畢業後好找工作，有上百家幼兒機構聘用持有蒙特梭利認證的教師。

首都表示，該校是美國專上教育局所認可的培訓機構，除了提供當地生進修，學費也能抵稅之外，並幫助海外學子也能在美國一圓學習與就業的夢想。將來返鄉也是幼兒園所爭相聘任的國際幼師人才。對想私人做小型創業者，家庭托育、私家保姆，在家開設家庭幼兒園者，有了這張証照就辦得到。所以對於有孩子的寶媽而言，孩子不用上幼兒園，自己教就比老師還強。

首都教育學院得到美國教育局的認可，由美國蒙特梭利協會( AMS)和美國蒙特梭利師資教育評審委員會(MACTE)授權， 有資質為國際留學生發I20，協助申請F M簽證。可微信聯繫 pennyyang63 或電626-593-6988。 email：[email protected]

教育局 學生簽證 就業

上一則

華美假期 探究歐洲旅遊瘋狂降價的原因

下一則

「ㄇ字型」夢魘 LAX交通平日也塞爆險誤機

延伸閱讀

全球百萬富豪移民潮再起 這3點讓你意想不到

全球百萬富豪移民潮再起 這3點讓你意想不到
美投資中企禁令料設「營收門檻」 量子運算、AI新公司最傷

美投資中企禁令料設「營收門檻」 量子運算、AI新公司最傷
數學奧賽全華裔美國隊第二 南加劉心淘滿分個人第一

數學奧賽全華裔美國隊第二 南加劉心淘滿分個人第一
「需求災難」為何重創中德 美國經濟卻仍挺立？

「需求災難」為何重創中德 美國經濟卻仍挺立？
99年老牌卡車貨運巨頭Yellow破產 衝擊美國供應鏈

99年老牌卡車貨運巨頭Yellow破產 衝擊美國供應鏈
穆迪砍10家美國中小銀行信評 6家大銀行列降評觀察

穆迪砍10家美國中小銀行信評 6家大銀行列降評觀察

熱門新聞

好市多最近出售的冰皮月餅。（記者王若然／攝影）

好市多這款冰皮月餅 實惠又美味 華人超驚喜

2023-08-06 19:40
圖為部分涉事被召回食品標籤。(USDA提供)

華人生鮮電商Weee! 多種冷凍肉禽類食品遭農業部召回

2023-08-08 02:17
在Reddit追蹤的表格上，目前「偷偷收取服務費」的上榜餐廳有120多家。（Reddit Google Docs 截圖）

洛杉磯百多家餐廳 巧立名目增收服務費

2023-08-04 15:57
詐騙網站要求楊先生填寫自己的個人資料、甚至還包括SSN號、密碼保護問題等信息。（受訪人提供）

仿Amazon網頁詐騙 網購當心 華人險上當

2023-08-03 02:20
UCLA女教授Frada魏，平時是學生眼裡的嚴師，周末卻有著完全不同的一面。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱名校女教授瘋漢服 擁百套價值能買房

2023-08-03 20:32
現場有至少30人洗劫YSL商店後逃離。（推特）

洛縣YSL光天化日遭洗劫 30匪哄搶30萬商品

2023-08-09 16:54

超人氣

更多 >
14歲華裔「炫富網紅」驚傳離世 家人表示「巨大的悲痛」

14歲華裔「炫富網紅」驚傳離世 家人表示「巨大的悲痛」
淚崩畫面曝光 具俊曄曝自責提分手「以為熙媛會恨我」

淚崩畫面曝光 具俊曄曝自責提分手「以為熙媛會恨我」
不願踏出舒適圈4星座：天秤胸無大志、這個星座害怕未知不敢突破

不願踏出舒適圈4星座：天秤胸無大志、這個星座害怕未知不敢突破
紐約地鐵無端攻擊華裔 警：1少女自首

紐約地鐵無端攻擊華裔 警：1少女自首
洛縣YSL光天化日遭洗劫 30匪哄搶30萬商品

洛縣YSL光天化日遭洗劫 30匪哄搶30萬商品