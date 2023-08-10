蒙特梭利幼教師資證照課程 開始招生

美國首都教育學院表示，該校蒙特梭利幼教師資秋季班證照課程，開始招生。蒙特梭利幼教師資證照課程，可抵最多23個幼教學分與15個碩士學分，北美精英講師、在線互動，修課彈性，可在職進修，中文輔助教材，提高英文水平，線上線下並進，證照全球認可，有興趣者可把握2023年入學最後名額。

美國首都教育學院表示，該校獲美國AMS & MACTE認證單位肯定，在美國深耕十多年，近期更通過美國政府批准招生0至6歲幼教師，可申請F1 & M1學生簽，由一年可延長至四年在美進修與就業 的機會，課程中包含了0至3與3至6歲幼教師進修課程，實習期間可以申請合法校內打工、與課程後一年OPT全職在美國就業的機會。該校除了提供F1留學生簽證 ，同時也可為家人申請F2簽證，讓全家能安心來美。

課程由20多年經驗的園長授課，在地實習經驗，英文進步快。輔助的雙語教材，可提高通過率。經濟實用的留學與實習經歷，是小型創業兼顧事業與家庭的機會，他們協助開業輔導與教室環境規劃。具基本英文溝通能力，高中學歷証以上皆可報名。畢業後好找工作，有上百家幼兒機構聘用持有蒙特梭利認證的教師。

首都表示，該校是美國專上教育局 所認可的培訓機構，除了提供當地生進修，學費也能抵稅之外，並幫助海外學子也能在美國一圓學習與就業的夢想。將來返鄉也是幼兒園所爭相聘任的國際幼師人才。對想私人做小型創業者，家庭托育、私家保姆，在家開設家庭幼兒園者，有了這張証照就辦得到。所以對於有孩子的寶媽而言，孩子不用上幼兒園，自己教就比老師還強。

首都教育學院得到美國教育局的認可，由美國蒙特梭利協會( AMS)和美國蒙特梭利師資教育評審委員會(MACTE)授權， 有資質為國際留學生發I20，協助申請F M簽證。可微信聯繫 pennyyang63 或電626-593-6988。 email：[email protected]。