華美假期 探究歐洲旅遊瘋狂降價的原因

疫情 後許多美國人旅行紛紛湧入歐洲，因為歐洲的機票可以說回到了疫情前的價位。但是如果自由旅行去歐洲，除了語言之外，還要操心孩子、老人、行李、行程安排、旅店、飲食等等；所以「華美假期」建議大家參加團比較輕鬆。

華美假期說，不少旅行社推出了去歐洲的行程，五花八門，大部分都是不包機票只包酒店和部分餐飲的行程。其實因為歐洲的機票價格不穩定，一天一個價錢，特價票與正常票之間的差價多達2000元左右，實在的不可控制。最好的價位就是行程中包含了所有機票，這樣遊客就不用為臨時找不到機票煩惱，也不用擔心自己定機票是否能接上團體。

很多歐洲行程在今年都打出了特價，為什麼會那麼便宜呢？華美假期的經理Angela表示，西歐和東歐的行程中可以包含很多國家在一起，因為每個國家領土面積都不大，而且可以安排很多行程以外的推薦自費項目，這樣旅行社就可以在其中賺到一部分錢，所以就可以把團費的收費便宜一些。

Angela說，北歐的價位在眾多行程中是最貴的，因為沒有可以加景點的地方，沒有太多購物的地方，而且國與國之間的距離較大，一個行程中很難添加其他小國，所以看起來沒有西歐豐富，但是論旅遊的真諦來說，遊北歐應該是很好的選擇。正常在歐洲一天的吃住行成本大概在每人300元歐元左右，再加上機票1500元左右至2000元左右，10天北歐的行程收費就應該在5000元左右。

.西歐加景點比較多，所以團費可以做到200元/天，含機票10天西歐行程收費就應該在4000元左右。但華美假期推出「北歐四國峽灣10天含機票」只2399元加稅。

華美假期究竟是如何做到的？Angela表示，因為他們和芬蘭航空及北歐航空合作，得到了他們大力的支持，拿到了極其便宜的機票價錢，所以最終的團費才會那麼便宜。此次活動航空公司只拿出20個座位，讓旅客感受一下北歐風光。因為北歐的天氣限制，這裡只有每年的6、7、8、9月是旅遊的黃金季節。

Angela說，因為不是很善於包裝推銷產品，所以在北歐除了皮毛製品幾乎是沒有什麼可以購買的。這裡有的就是新鮮的空氣和安逸的人文景觀，這裡的山脈流淌著冰川 的痕跡，這裡的建築保存的非常完好，因為戰爭在這樣的寒冷天氣裡幾乎打不起來。這裡的手工製品很有特色，這裡的農夫市場多種多樣，幾乎每個城市都有。

此次行程華美假期一共有5個團，但是因為報名者眾，現僅剩下9月20日出發的最後一團了。此團用40人坐的豪華巴士承載20個客人，可謂是VIP的小團了，導遊可以精心照顧好每一個客人，客人也在旅途中沒有那麼擁擠。此次行程中還安排了挪威著名的峽灣，同時安排住在峽灣裡的灣景酒店中，這裡據說要一年半之前就要預定房間，否則就沒有了。

9月20日出發的團：10天行程費用2399元加稅，包含國際國內的往返機票、4星酒店、所有豪華早餐和晚餐、景點門票、一晚遊輪船票、歐洲電源插頭。具體行程可聯繫華美假期陶老師 626-340-4300 ，辦公室26060 Acero，Mission Viejo，CA 。