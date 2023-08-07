創享家集團特曼庫拉分公司隆重開幕 強助力集團在加州影響及服務能力！

2023年8月4日，美國創享家集團全新特曼庫拉分公司正式開業！此舉標誌著公司對於深入擴展和鞏固加州 市場的信心與承諾，也為集團持續性戰略發展添上濃墨重彩的一筆。

分公司的開幕儀式邀請到了眾多行業領袖與先進精英，為在場會眾分享寶貴的保險 及理財經驗，集團創始人Tiffany女士蒞臨並在場發表了重要講話，表示特曼庫拉分公司的開幕，更加堅定展示了創享家集團為加州居民和企業帶來更全面專業服務，全力培養新一代企業家的理念。

創享家特曼庫拉分公司位於洛杉磯東南側不遠風景秀美的Temecula城市，該城市以優秀的學校教育 資源，優美的環境，以及眾多高端葡萄園聞名。伴隨著特曼庫拉城市近年來各行各業的發展與人口的不斷增加，對於保險保障及其它理財商業需求也日益增長。

創享家集團作為全美平台行業的領軍者，決定在此時機開設新分公司，正是為了滿足當地客戶多樣化的需求，為廣大客戶及會員提供更加便捷的諮詢途徑，更優質的活動籌辦場地及實體辦公室的使用便利。特曼庫拉分公司的出現，不單是集團對於加州市場的進一步深入，更是堅定表示了集團想要幫助行業優秀人才以及產品服務水平，更好的為華人社區助力的目標。

鑑於特曼庫拉分公司在集團戰略中的重要地位，集團安排了盛大的開幕慶賀活動及晚宴，邀請到了眾多行業領袖參與盛會。

Tiffany Xu女士也在開幕儀式上發表了重要講話，深切感謝與會眾人的的蒞臨，並表達了通過集團專業的團隊，豐富的業務範圍，和貼心的服務成為特曼庫拉市最值得信賴的保險理財合作夥伴的決心。

同時，Tiffany Xu再次強調了集團的5年100家分公司的目標，堅定表示未來將推出更豐富專業的產品，以最豐厚的佣金回報，最先進的企業製度，以及最前沿的科技手段，來將更多專業的服務提供給華人社區的經紀人及客戶，幫助更多企業家取得事業上的成功！

此外，更有專業培訓講師為與會者提供了知識性豐富的專業演講，內容涉及保險，年金，稅務，信託，長期規劃，創業，拓客，移民 留學等眾多領域，為來賓進行了深度解讀和分析，獲得現場的熱情反饋！

晚宴的開啟更是將整場開幕儀式帶入高潮！珍饈美食讓與會眾人度過了難忘的夜晚。

新分公司的開設不僅標誌著創享家在業務拓展上的里程碑，也進一步鞏固了公司在行業的領導地位。未來，特曼庫拉分公司將與其它各分部以及集團總部一起，為全美客戶和經紀人提供專業服務，涉及行業範疇包括金融，理財，貸款 ，地產，稅務，信託，移民，教育，企業金融及家族延續IVF等。以幫助每個人取得事業成功為目標，提供最系統化的培訓和實踐機會，向著將新人培養成新一代企業家而堅定邁進！

創享家集團是一家以服務多行業專業為基礎，提供系統開發，培訓，沙龍，活動統籌，以及高科技系統開發的新時代數字化運營平台。

集團旨在為合作夥伴提供卓越活動統籌服務，軟件系統開發，及優質培訓，在滿足客戶需求的同時，協助不同背景的精英人士成為企業家，提升洞察力以更好幫助客戶實現其金融目標，協助孵化和培育新一代企業家，實現自我價值的突破。

在創享家平台提供服務的行業包括金融，理財，地產，貸款，稅務，信託，教育，移民，企業金融，IVF等領域，借助智能係統的自動運算，以系統化專業培訓和各類活動策劃為輔助，幫助精英人士建立自己的商業帝國。