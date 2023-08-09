陳奕迅北美巡演 掀購票熱潮

陳奕迅出席宣傳活動。（業者提供）

香港 著名歌手陳奕迅（Eason Chan）結束7場台北小巨蛋7萬張門票搶光爆場「Fear and Dreams」世界巡演，8月底開始的北美6個城市同步開票，引發購票熱潮，目前票數所剩不多，想要親眼看聽這場原汁原味舞台，可至購票官方平台Ticketmaster 或 Ticket leader購買。

陳奕迅在他慶生時表示：「8月將帶領140人到紐約、洛杉磯 、舊金山 、芝加哥、溫哥華以及多倫多6大城市，進行為期1個月的巡演，興奮又緊張，其實世界各地要容納到Fear and Dreams的舞台，是一點都不簡單的，很幸運這次北美巡演我可以去到不同的大型場館，每站video wall都以香港原版作藍本，配合各場地特性修改，希望帶給各站觀眾原汁原味的Fear and Dreams，真的要大聲地跟北美觀眾講，這次你們一定跟以前會有不同的新體驗，到時見」。

6個城市北美巡演，8月30日紐約Barclays Center，9月6日多倫多Scotiabank Arena，9月10日芝加哥United Center，9月15日洛杉磯Honda Center, 9月20日舊金山Chase Center、9月25日溫哥華Pacific Coliseum，將在六大城市的萬人體育館帶來原版的精彩演出，為歌迷熱情獻唱。

有著「 金曲歌王」之稱的樂壇天王陳奕迅，不僅在全球華人中有盛譽，其影響力還輻射到了海外的其他社群。據美國新聞網站SFGate報導，陳奕迅是首位在舊金山Chase Center舞台上獻唱的亞洲藝人，創造了該場館的一項歷史。這無疑彰顯出陳奕迅在全球樂壇的廣泛影響力。望眼E神在海外巡演演出歷史上，將舞美製作空運至北美並在萬人體育館中進行原版創意巡迴表演，陳奕迅這一次可謂是打破了自己的成績。