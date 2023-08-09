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河洛文化與易經講堂 8/12在聖德佛堂舉辦

洛杉磯訊

風水九宮每20年一換的說法，有科學計算根據；曾受邀美國哈佛大學MBA易經演講的楊泰鵬教授表示，他會在課堂上詳細說明。他說，地利就是風水，課堂中學生將看到許多好風水的例子及有煞氣的房子，並學會如何趨吉避凶。上課時間：8月12 星期六下午一點到三點，地點在聖德佛堂17340 Temple ave, La Puente ，報名電話626-374-9698。

他說，東南亞各國的老一代華僑都講同樣一種語言，很像台灣話，稱為閩南話，其實這是「河洛話」。就像古歐洲，拉丁語言後來衍生出西班牙語、葡萄牙語、法語、義大利語。我們的「河洛話」也衍生出台灣話、潮州話、廈門話、福建話，還有東南洋各國華僑的語言。不但如此，「河洛話」也滲入了今日的日本，日語的漢字都是河洛語發音，韓國漢字發音也是河洛發音，例如「葡萄」韓國音就跟台灣話一模一樣。

河洛人的「七日來復天行也」日、月、火、水、木、金、土也成了計星期的名稱，日本到今天都還用日曜日、月曜日等，西班牙語也是Lunes、Martes、Miercoles、Jueves、Viernes、Sábado ，也都是月 Luna、火星 Martes 、水星 Mercury 、木星 Jupiter、金星 Viernes的變化；連英文星期日也講Sun-day，星期一Moon-day，河洛文化是中國最主流的文化，六千年前發源於黃河洛水一帶，由伏羲發現「河圖」，大禹發現「洛書」，從而獲得的啟示衍生出了對天地「道」的認識、陰陽的消長、五行的生剋制洩，從而應用於風水、中醫、修心養性、命理、相術學還有蔔筮。並成就了一本曠世钜作「易經」。

日本 義大利 東南亞

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