上海豐科、美國華源食品 共建食用菌智慧工廠

上海豐科和美國華源食品集團合資智慧工廠。（業者提供）

上海豐科全資子公司的新加坡 豐科與美國華源食品集團 OCM Globe Inc.（美國亞洲食品頭部運營商）聯合宣布：在美國休斯頓共建珍稀食用菌智慧工廠（見圖）。豐科食用菌智慧工廠全球布局方案，將填補美國本土金針菇生產空白。

豐科生物歷經20多年的發展，已成為珍稀食用菌領域內集技術、研發、生產、銷售、品牌建設於一體的高新技術企業。，先後獲得了國家級農業產業化重點龍頭企業、省級專精特新及科技小巨人企業、省級技術研發中心、省級知識產權示範企業等多項榮譽。

作為國內食用菌領軍企業，上海豐科一直本著科技創新、綠色環保、共贏發展的理念，深耕食用菌「菌種芯片」的自主研發和開發白玉菇、蟹味菇、舞茸菇等多元的產品系列。

豐科不僅重視開拓了國內市場，更讓產品暢銷57個國家和地區。先後打造了豐科、鮮菇道、Freshmore等食用菌品牌，並樹立了良好的全球品牌形象。此次在美國休斯頓投資 建設食用菌智慧工廠，是豐科構築全球產業鏈布局的關鍵一步，也是實現全球化戰略、推廣中國食用菌美食文化的體現。

美國華源食品集團，作為美國亞裔 食品市場最大的中國品牌運營商，帶領諸多中國本土馳名品牌進入並熱銷美國市場。此次雙方將通過資源整合與人才優勢，深度鏈接產業融合，拓展豐科Freshmore品牌在北美市場的影響力。

此次合作，豐科將依託成熟的產業體系、與自主研發的珍稀食用菌「菌種芯片」，打造美國豐科食用菌智慧工廠。計劃一年後投產，日產量達50噸的美國金針菇智慧工廠，不僅可以緩解美國長期對於蘑菇進口的依賴，也是繼續擴大Freshmore品牌在北美市場影響力的機會。

上海豐科和美國華源食品集團強強聯手，有望為全球消費者提供更多環保、健康、美味的食用菌產品，加深中國品牌和中華美食文化在世界舞臺的認知度。