我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

兩個低氣壓本周移動至加州 氣溫將下降 有機會下雨

疫情期間空屋多、利率低 千禧世代「住宅自有率」激增

上海豐科、美國華源食品 共建食用菌智慧工廠

洛杉磯訊
上海豐科和美國華源食品集團合資智慧工廠。（業者提供）
上海豐科和美國華源食品集團合資智慧工廠。（業者提供）

上海豐科全資子公司的新加坡豐科與美國華源食品集團 OCM Globe Inc.（美國亞洲食品頭部運營商）聯合宣布：在美國休斯頓共建珍稀食用菌智慧工廠（見圖）。豐科食用菌智慧工廠全球布局方案，將填補美國本土金針菇生產空白。

豐科生物歷經20多年的發展，已成為珍稀食用菌領域內集技術、研發、生產、銷售、品牌建設於一體的高新技術企業。，先後獲得了國家級農業產業化重點龍頭企業、省級專精特新及科技小巨人企業、省級技術研發中心、省級知識產權示範企業等多項榮譽。

作為國內食用菌領軍企業，上海豐科一直本著科技創新、綠色環保、共贏發展的理念，深耕食用菌「菌種芯片」的自主研發和開發白玉菇、蟹味菇、舞茸菇等多元的產品系列。

豐科不僅重視開拓了國內市場，更讓產品暢銷57個國家和地區。先後打造了豐科、鮮菇道、Freshmore等食用菌品牌，並樹立了良好的全球品牌形象。此次在美國休斯頓投資建設食用菌智慧工廠，是豐科構築全球產業鏈布局的關鍵一步，也是實現全球化戰略、推廣中國食用菌美食文化的體現。

美國華源食品集團，作為美國亞裔食品市場最大的中國品牌運營商，帶領諸多中國本土馳名品牌進入並熱銷美國市場。此次雙方將通過資源整合與人才優勢，深度鏈接產業融合，拓展豐科Freshmore品牌在北美市場的影響力。

此次合作，豐科將依託成熟的產業體系、與自主研發的珍稀食用菌「菌種芯片」，打造美國豐科食用菌智慧工廠。計劃一年後投產，日產量達50噸的美國金針菇智慧工廠，不僅可以緩解美國長期對於蘑菇進口的依賴，也是繼續擴大Freshmore品牌在北美市場影響力的機會。

上海豐科和美國華源食品集團強強聯手，有望為全球消費者提供更多環保、健康、美味的食用菌產品，加深中國品牌和中華美食文化在世界舞臺的認知度。

新加坡 亞裔 投資

上一則

退伍軍人恊會南加分會 楊震南當選理事長

下一則

陳奕迅北美巡演 掀購票熱潮

延伸閱讀

華郵：中國駭客曾攻進日本防衛網絡 驚動美方

華郵：中國駭客曾攻進日本防衛網絡 驚動美方
美國從中國進口年減24% 墨西哥躍為最大貿易夥伴

美國從中國進口年減24% 墨西哥躍為最大貿易夥伴
美國女足世界盃遭淘汰 川普譏諷「覺醒失敗」

美國女足世界盃遭淘汰 川普譏諷「覺醒失敗」
華府智庫：對抗中國政治作戰 美國亟需設特別小組

華府智庫：對抗中國政治作戰 美國亟需設特別小組
OECD：美國有23%貧困老人 全球工業國之最

OECD：美國有23%貧困老人 全球工業國之最
女足世界盃／美國女足王朝終結 敗在傷兵困擾、陣容斷層

女足世界盃／美國女足王朝終結 敗在傷兵困擾、陣容斷層

熱門新聞

安大略Ontario Mills Mall7月30日發生疑似槍擊事件，引發民眾恐慌性逃跑。（取材自推特）

槍響？打劫？南加商圈突爆大規模恐慌性逃跑

2023-08-01 19:38
好市多最近出售的冰皮月餅。（記者王若然／攝影）

好市多這款冰皮月餅 實惠又美味 華人超驚喜

2023-08-06 19:40
在Reddit追蹤的表格上，目前「偷偷收取服務費」的上榜餐廳有120多家。（Reddit Google Docs 截圖）

洛杉磯百多家餐廳 巧立名目增收服務費

2023-08-04 15:57
圖為部分涉事被召回食品標籤。(USDA提供)

華人生鮮電商Weee! 多種冷凍肉禽類食品遭農業部召回

2023-08-08 02:17
詐騙網站要求楊先生填寫自己的個人資料、甚至還包括SSN號、密碼保護問題等信息。（受訪人提供）

仿Amazon網頁詐騙 網購當心 華人險上當

2023-08-03 02:20
UCLA女教授Frada魏，平時是學生眼裡的嚴師，周末卻有著完全不同的一面。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱名校女教授瘋漢服 擁百套價值能買房

2023-08-03 20:32

超人氣

更多 >
20分鐘狂灌半加侖 印州女子水中毒喝死

20分鐘狂灌半加侖 印州女子水中毒喝死
租霸欠錢還搞破壞 紐約法拉盛房東損失數萬

租霸欠錢還搞破壞 紐約法拉盛房東損失數萬
「有錢人」標準是啥？國稅局認證：年收入54萬元

「有錢人」標準是啥？國稅局認證：年收入54萬元
美失業單親媽培訓10天進台積電 年薪4.3萬…台網友狠酸

美失業單親媽培訓10天進台積電 年薪4.3萬…台網友狠酸
56歲王祖賢罕秀正面自拍照 網友嚇壞「是本人嗎？」

56歲王祖賢罕秀正面自拍照 網友嚇壞「是本人嗎？」