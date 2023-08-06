美國福建商會成立 知名僑領楊麗楨為創會會長

美國福建商會理監事會和與會嘉賓合影

美國福建商會於8月5日在羅蘭岡悅華達大酒樓宣佈正式成立，知名僑領楊麗楨為創會會長。美國國會議員趙美心、中國駐洛杉磯 總領館僑務領事安明栓和周城鈺、加州 眾議員方樹強、南加 州華人 華僑聯合總會會長蔡成華、洛杉磯華埠 大聯盟主席馬樹榮、加州主計長Malia Cohen代表、蒙市前市長、美國粵港澳大灣區總商會會長林達堅，洛縣縣政委員會主席蘇麗絲的代表Edward Yen、聖蓋博市議員丁言愉、蒙市市議員吳紹榮等近230位各界人士出席了當晚的就職典禮，加州財政部長馬世雲發來賀信。

創會會長楊麗楨在致辭

創會會長楊麗楨在致辭中表示，在中華人民共和國駐洛杉磯總領館的親切關懷下，在南加州華人華僑聯合總會蔡成華會長、美國洛杉磯華埠大聯盟馬樹榮主席以及各位商界， 僑界朋友的關心和幫助下，美國福建商會正式成立了。美國福建商會是由在美國從事物流，拖車，倉儲，經貿， 房地產，金融理財，餐飲及文化界的優秀企業家聯合組成。

國會議員趙美心（前右3）向美國福建商會頒發賀狀

商會以凝集各地華商， 整合優勢資源， 互幫互助，團結一致，為企業提供更多的商業機會，加強全面合作，實現共贏發展的戰略目標為宗旨。立足南加，服務僑社，拓展美中民間經貿交流。商會雖然成立只有短短幾個月，今年5月份還參加了洛杉磯郡長Hilda Solis 組織的慶祝亞太裔月的活動，6月24參加了華人政治聯盟主辦的（感恩美國）的大型公益活動。7月3日參加了由華埠大聯盟馬樹榮主席為主導的南加州華人華僑各界慶祝美國國慶晚會等。

安明栓領事（左三）、蔡成華，張凌雲，王智等賀楊麗楨(右三) 美國福建商會創會會長

會長楊麗楨在美國從事物流行業20年，從海運， 報關，拖車，倉儲等等，親眼目睹和見證了中美貿易的起落輪回，深知中美兩國貿易的重要性。中美貿易對於中美關係的發展，對於推動兩國經濟的良性發展有著重要的意義。成立商會，意在加強和聯繫雙邊的貿易溝通管道， 瞭解企業的需求， 及時的傳遞貿易商品的資訊價格的變化，把中美貿易關係落實在具體的工作中， 讓商會為企業服務。通過商會的務實合作來推動中美民間關係發展， 積極推動中美兩國的經貿合作。商會是平臺，是紐帶，更是各位會員施展才華的舞臺。凝聚才有共識，團結就是力量，弘揚合作精神，整合優勢資源，唱響商會品牌。

加州眾議員方樹強（右6）向美國福建商會頒發賀狀

楊麗楨說，作為美國福建商會創會會長倍感榮幸，深知不僅是榮譽，更是責任。將竭盡全力發揚「愛拼才會贏」的閩商精神，為商會的發展盡職盡責， 為美國和福建兩地的商界往來牽線搭橋，不辜負大家的期望，為中美經濟發展貢獻出自己的力量。

國會議員趙美心帶領美國福建商會首屆理監事會成員宣誓

在國會議員趙美心的監督下，美國福建商會首屆理監事會就職，主要幹部包括會長楊麗楨，理事長張文，監事長鄭瑞春，常務付會長鄭瑞萍、副會長王智、陳楊強、 許丹，財務長聶江陵，秘書長裘志勇，理事余錦秀、賀伊琳、何芳芳、周怡、王曉微、宋春梅、馮宇琳、杜宣明、木蘭、大軍、Arlene Yang、張揚、陳啟由等。當天的就職典禮由張軍律師和李嘉璧主持。