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1日遊：體驗陸地海洋兩棲車及聖塔芭芭拉魅力

洛杉磯訊
陸地海洋大鯊魚兩棲旅遊車。(業者提供)
陸地海洋大鯊魚兩棲旅遊車。(業者提供)

美遊假期（COTRAVEL）將於8月13日舉辦1日遊活動，帶大家一起探索加州海濱城市聖塔芭芭拉的復古魅力、壯麗海岸線，及體驗加州十大最酷活動之一的「陸地海洋大鯊魚兩棲旅遊車」，位置有限，報名儘快。

美遊假期表示，早上帶大家歡歌笑語乘大BUS到聖塔巴拉海灘，體驗加州陸地海洋大鯊魚兩棲旅遊車，享受Santa Barbara海岸線壯麗的景色。該兩棲車全世界僅有約80艘，讓大家可以在陸地和海洋之間自由穿行，體驗獨特的海上之旅，此車老少皆宜，不會暈車。

接下來將帶領大家參觀號稱全美最美政府大樓，聖巴巴拉縣法院（Santa Barbara Courthouse)。作為北美獨有的西班牙殖民復興建築風格的代表之一，這座宮殿式建築於1929年建成。在1981年被列為美國歷史名勝名錄，2003年被命名加州歷史地標的地方，登上聖塔芭芭拉鐘樓作為城市的製高點，鐘樓提供360度的城市美景，可以俯瞰海天一色的壯麗景色，心曠神怡。

遊覽聖塔芭芭拉老城，州府街（State Street）是聖芭芭拉市中心的歷史主街，這裡有許多咖啡店、本地精品店、畫廊、甜品店和各種餐廳。可以在老城享受午餐、購物和休閒娛樂。探索玫瑰園和粉紅教堂。行程的最後，參觀聖塔芭芭拉的玫瑰園和粉紅教堂，欣賞美麗的花園和獨特的建築。

在短短的時間內體驗聖塔芭芭拉的復古魅力、壯麗海岸線以及獨特的陸地海洋活動。適合所有年齡段的旅客，一起感覺這炎炎夏日帶來的一日清涼。

本次一日遊活動特價96元（原價每人費用126），包含車資、小費和門票、同時含有500萬團隊保險。

美遊假期報名電話626-631-0986，626-567-0966，網址www.cotravel.travel，公司地址 11100  Valley Blvd ,  El Monte,CA。

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