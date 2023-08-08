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Michelle Su談 高利息時代 如何能少還些利息

洛杉磯訊

資深貸款專家 Michelle Su表示，在當今高利率的市場環境下，房屋貸款利息居高不下，她介紹一系列優惠方案 ，幫助廣大購屋者拿到相對低一點的利率。

1. 首次購屋者優惠方案， 符合條件購屋者可以拿到 5 點多的利率，這個利率比市場利率低了一個百分點左右，具體需要以下條件 : 第一次買房的客人，或很多年前曾經有過房子，但在過去三年內沒有房子的客人。這是查收入貸款，貸款金額要在 $726,000 以下，客人的家庭收入要低於所在縣的平均收入，以洛杉磯縣為例，一個四口之家的年收入要在18 萬以下；另外所買的房子也要在少數族裔超出 50% 的地區。

客人在看房之前可以先找 Michelle，讓她先看一下他家庭人口和家庭收入符不符合所在縣的要求，出具貸款預審合格信後客人就去看房子，有了房子具體地址後Michelle 會查出這棟房屋是否在少數族裔的地區。確定了這些具體信息之後就可進入Escrow 進行交易了。

2. 對於不是第一次購屋的客人也有小屋換大屋、Buy Without Sell 方案，也就是說客人不需要先賣掉自己的房子，可以忽略不計算現有房屋的 Mortgage， 地稅和保險，直接用客人的收入去計算他們是否符合大屋的貸款金額，這樣就省去了先賣掉現有房子，新屋還沒買到，無處搬家的煩惱。

3.如果客人買到的房子是在中低收入地區，利息上也會比市場利息優惠 0.5% 左右。對於那些不能查收入的客人， 也有下列幾種貸款方案：

1.真正的不查收入，這個貸款方案適所有持合法簽證客人，不需要提供報稅，沒信用也可做。只要有 40% 首付款，12 月預備金，就可以貸。這個貸款方案不但適合購屋，重貸套現也可以。而且無論自住屋、投資屋、4 個單位以下的多單位房屋，利息都一樣。加州德州都可以做。

2.另外 VOE、 P&L、 DSCR等 Alternate Doc 這類不查收入貸款，最低首付款只需 20%，投資屋的首付款還可以禮物贈，加州德州都可做。

不同的客人有不同的需求，Michell找出最適合貸款方案，分析收入、合理提前規劃，出具預審合格信，直到你買到房為止。Michelle Su 電話626-277-6010。

貸款 利率 加州

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