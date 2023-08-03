手工把金子雕成蕾絲的義大利百年珠寶品牌

Buccellati是一家享有盛譽的義大利 百年高級珠寶品牌，以其精湛的工藝和獨特的創作受到讚賞。其獨特之處在於使用稀有且顏色非凡的寶石，混合白金和黃金，所有這些都精美地手工雕刻得像蕾絲一樣柔軟。今天，Buccellati的珠寶因其設計以及用於創建它們的工藝而脫穎出衆，例如手工雕刻技術，這可以追溯到義大利文藝復興時期的「bottega」古代金匠傳統。這些系列的造形均受到歷史檔案圖紙及創辦人Mario Buccellati的原始創作的啟發。Buccellati精品店遍布世界上最重要的城市和最負盛名的購物中心。官網：https://www.buccellati.com/en_us/

創意總監Andrea Buccellati對目前最新「Mosaico」系列作品有以下見解：拜占庭風格的馬賽克有著金色的背景，不可預測的幾何裝飾，風格化的設計，強烈的色彩，以及那種滲透表面並將其抽象化的特殊光線。這是一種持續的魔力，讓我有了將祖父和父親的創作靈感帶入到一系列獨特的高級珠寶物品中的願望。

MOSAICO BIB-NECKLACE（馬賽克項鍊）

由白金和鑽石剪影交織的河流底盤，黃金鑲藍寶石、綠寶石和鑽石的組成的橢圓形設計花紋，閃亮黃金珠及黃金造型邊框。

MAGICAL TWISTS（神秘旋轉）

數十件獨一無二的作品在出其不意且活躍的顏色中展現，嚴謹而優雅的幾何元素上，以貴族般的設計觸及深度藝術的巔峰。珠寶作品成為複雜的藝術作品，採用高精度的金匠技術和極致精緻的審美品味製作而成。

Mosaico的起源

「Mosaico」系列靈感來自公元400年到568年間的拜占庭馬賽克。拉文納（Ravenna）的Mausoleum of Galla Placidia穹頂星空的象徵勝利的藍金色珠寶琺瑯。或神聖教堂中珠寶飾邊的馬賽克，編織出燦爛的精緻作品。

來自古典藝術的現代時尚

「馬賽克」系列的創作再次證明，Buccellati精益求精的工藝技術持，將古典和現代的技藝帶入閃亮未來的藝術感，將時尚美學與幾世紀前的歷史相結合。

MOSAICO BRACELET（馬賽克手鐲）

鑲有異彩鑽石和圓形明亮切割鑽石的黃金和白金手鐲。尺寸：寬度30毫米。

MOSAICO CUFF BRACELET（馬賽克袖口手環）

Rigato雕刻工藝，祖母綠和異彩鑽石鑲在黃金上組成交錯的菱形花環元素鑲在白金手環上。

MOSAICO NECKLACE（馬賽克項鍊）

項鍊由七個黃金鑲邊枕形切割的藍寶石與黃金鑲嵌水滴形彩鑽、黃金弧線交錯組成的圖樣設計在白金和鑽石的底盤上。