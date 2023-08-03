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音樂人王晶攜情懷音樂 與洛杉磯粉絲「林肯歡樂一夏舞」

蒙特利公園市訊
蒙市林肯酒店創立近50年，如今以全新姿態迎接八方賓朋。
蒙市林肯酒店創立近50年，如今以全新姿態迎接八方賓朋。

著名旅美台灣音樂人王晶，將於2023年8月12日在蒙特利公園市舉辦「林肯歡樂一夏舞」歌舞會，歡迎各界賓朋以舞相識，以歌會友。

王晶旅居美國30多年，2017年前後返台定居。作為20多年的鍵盤手，王晶曾經為鄧麗君、鄭少秋、齊豫、潘越雲、那英等著名歌手伴奏。此次「林肯歡樂一夏舞」歌舞會，他將帶著多年的音樂情懷與洛杉磯新老朋友見面，通過音樂的力量再次與大家深情相擁，共同回憶曾經的美好歲月。

活動主辦方林肯酒店負責人顧先生表示，音樂是一種跨越國界的語言，也是連接心靈的橋梁。這次音樂會除了是王晶先生與眾多喜歡音樂的老朋友們一次藝術共情，同樣對年輕聽眾來說，也象徵南加州華人的文化傳承。音樂作為一種藝術形式，能夠承載時代的記憶，也正如林肯酒店，自1984年開業見證了小台北之稱蒙特利公園市半個世紀的歷史變遷，與許多人分享了酸甜苦辣鹹的真實生活，如今在這片凝聚著華人移民濃厚情感的城市，酒店以全新姿態迎接八方賓朋，願意和大家一起成長，繼續陪伴大家左右分享精彩的人生閱歷和故事。

活動時間：8月12日下午2時開始

活動地點：蒙特利公園市林肯酒店二樓宴會廳（123 S Lincoln Ave, Monterey Park, CA 91755）

活動熱線：626-571-8818

旅美音樂人王晶，曾經作為鍵盤手為眾多音樂人配樂。
旅美音樂人王晶，曾經作為鍵盤手為眾多音樂人配樂。

蒙特利公園市 華人 加州 南加 洛杉磯

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