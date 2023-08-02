美國常春藤及 Top 20 大學的申請策略——成功思維分析

美國高等法院的裁決，否決了哈佛大學 招生中的「平權行動」（Affirmative Action）。這將結束美國大學在招生中使用種族配額，但是哈佛聲明中也再次強調，會尋求其他方式來堅持教育 主體多元化的理念。亞裔美國學生申請者眾多，中國學生的競爭者就是亞裔本身，如何在沒有種族配額後，符合頂尖大學對於多樣性的篩選呢？

講座將以哈佛大學、斯坦福大學為例，哈佛大學注重領導才能（Leadership），斯 坦福大學要求學生必定要有專長（Expertise），從學校側重點來分析名校對多樣性的篩選條件、學生個人專長特色如何增加錄取機會。陳博士還會通過學生案例，分析如何在課外活動、社區貢獻、興趣發展、以及專業優勢提升等方面更加有針對性地規劃，微信 报名uscollegesuccess。

陳肇新醫學 博士，畢業於常春藤首位Princeton普林斯頓大學，擁有近20年升學 顧問經驗。曾參與Princeton普林斯頓大學、紐約大學Mount Sinai醫學院、UCLA醫學院招生審核及面試工作。陳博士專精申請文章輔導，面試培訓，一對一指導學生如何培養個人、學術、職業專長，更協助申請暑期項目建立突出點。越早開始規劃，實行有目標 有方向地培訓，必定大大提高成功申請名校的機會。

美國私立學校招生名額極其有限，但教育資源卓越豐富，被廣泛認證為是培訓精英的基地。然而，現在私立中小學校的申請難度和篩選標準已經與申請私立大學不相上下。因 此，傳統的一套升學秘笈—學音樂、弄體育、練演講、搞辯論、參加社區活動等，已經無法滿足私立學校對學生的全面需求。

本次講座將深入探討常見的申請誤區，提出成功錄取的策略，從而幫助學生更有效地展現其獨特的個人特長，並提升到與學校匹配的未來貢獻。同時，講座也會提出家長在幫助孩子培養興趣愛好過程中的實踐步驟，旨在及時準確地捕捉到學生發展的早期信號，並為其提供相應的體驗學習（Experiential Learning）機會。微信报名uscollegesuccess。

陳肇新醫學博士，畢業於Princeton普林斯頓大學，紐約大學Mount Sinai醫學院， 趙軼然社會心理學博士，畢業於中國人民大學理學院心理學系，擁有多年的輔導學生申請私立學校、私立寄宿學校、國際學生申請私立學校，以及公立轉私立學校的經驗。陳博士憑藉其豐富的招生審核經驗，通過對私立學校招生標準的深入研究，並結合教育心理學（Education Psychology）方法，成功地研發出一套卓越人才培養方法，旨在幫助家長和學生盡早開始規劃體驗學習，積累經驗，獲得個人成長，以塑造出每位學生獨特而具競爭力的私立學校的申請優勢。