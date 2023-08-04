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8/19 舞動人生-以健康 養生 運動為主題的活動世界日報及聯合健保舉辦☆ 茶點招待 ☆來就送禮物☆現場抽獎 ☆免費參加

洛杉磯訊
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【洛杉磯訊】世界日報及聯合健保（United Healthcare）訂8月19日（星期六）上午，為銀髮族在聖蓋博喜來登（Sheraton）酒店共同舉辦一項「舞動人生」活動，這項以健康、養生、紅藍卡為主題的免費教學和講座，即將額滿，歡迎儘速報名參加。

活動中有喜來登好吃的點心及咖啡茶水招待，每位參加者均獲贈一份運動水瓶毛巾套裝，還有共30個禮品供抽獎助興，包括智能手環、血氧檢測機、手持風扇、迷你鬆餅機等。主辦單位並提供免費停車；同時為方便運動教學，會場每人坐位之間的距離、會隔得較寬。

當天共有三場針對華裔長者的講座， 有「關節及脊椎保健」和 「元極舞」教學，及對聯邦醫療保險的介紹(Medicare俗稱紅藍卡)。讓參加者除取得關於運動和健康活動的要領外，並將解答你對聯邦醫療保險的疑問；如果你將要65歲，想知道紅藍卡各項有關問題，或已有紅藍卡，想更暸解聯邦醫療保險的內容，參加這項活動會讓你不虛此行。

當天第一位主講人陳冠文，他是台灣陽明大學物理治療碩士、美國諾瓦東南大學物理治療博士，美國學善健康顧問公司負責人。他的講題是「如何運動以改善銀髮族關節疼痛/脊椎問題 - 架子擺對 就健康」。

他說，隨著年紀的增長，我們的肌肉質量、力量和功能都在逐漸下降。隨著肌肉量的減少與力量的下降，會造成一般生活功能障礙以及姿勢不良，其中生活功能影響最常見的就是容易跌倒，另外姿勢不良容易造成肌肉骨骼系統的疼痛問題。許多碰到這些問題，往往會找尋一些如電療、熱敷、按摩等方式來緩解不適，這樣的處置雖然可以得到立即的放鬆，但是卻容易復發，因此適當的訓練，讓姿勢回到理想的狀態才更有效。

所以他會透過這次的課程，來教大家從最簡單的身體力量練習起，讓大家可以輕鬆地在家就執行運動，教大家如何把自己的骨架擺到正確的位置，才能更長效得擺脫肌肉痠痛的問題。

第二位主講人是聯合健康保險代表，將講解關於聯邦醫療保險的基礎知識，包括計劃的不同部分、資格要求、和註冊窗口，幫助長者們在選擇醫療保險時，能做出適合自己的明智決定。另外，將在現場回答有關聯邦醫療保險的各種問題。

第三位講師林雪貞（Suzan）是南加州元極舞協會教練。她的講題是「元極舞是逆轉病痛的運動 」，她將介紹元極舞並現場教學。

林教練是拿到Medicare後才開始練習元極舞。除了疫情期間外，14年來即未間斷；後來還拿到「教練証」。她說元極舞確實是帶給她逆轉病痛的極好運動，而且退休後能天天愉快的運動、見隊友們、歡聚、說笑、互相交換知識等，日子過得很舒心。因此她很樂意教導分享。

8月19日接待時間是上午9時，活動開始時間是上午 9:40，聖蓋博喜來登酒店地址是Sheraton San Gabriel，303 E. Valley Blvd., San Gabriel, CA 。

有興趣參者請預先報名，可掃描二維碼（見圖）或電1-888-891-2390聯合健康保險。

聯邦醫療保險 紅藍卡 肌肉

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