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極品假期推出 買Viking歐洲河輪限時促銷方案

洛杉磯訊
荷蘭的阿姆斯特丹
荷蘭的阿姆斯特丹

洛杉磯訊】極品假期推出「買遊輪送機票」新的限時促銷方案：在8/14 至8/28訂購Viking遊輪行程，可享受免費歐洲來回機票、送每房$250折扣、送每房200元船上零用金、訂金每人只要25元的多重優惠。

本次推出：大歐洲15天 ，將造訪荷蘭、德國、奧地利、匈牙利4國。14晚河流遊輪，出發月份2024年7、8、11、12月，每人4099元起。免費機票出發城市有洛杉磯、舊金山、紐約、波士頓等，其他城市可去電洽詢。限時促銷船位有限，售完即止。。

這項全包式—頂級河輪服務，從航班降落那一刻起，便有專人接機，包含每日行程岸上觀光、船上5星級美食與美酒饗宴、船上免費wifi、每日午晚餐無限啤酒及紅白酒供應、每日三餐、下午茶及消夜、24小時飲料吧及點心。至行程結束由專人送機。輕鬆深度暢遊歐洲多國，VIP的享受；是一種充滿魅力的旅行方式。

「浪漫多瑙河Danube River」將造訪匈牙利首都布達佩斯，經過音樂之都維也納，再到拿破崙讚美為歐洲最美小鎮的帕紹，欣賞歐洲最大的管風琴聽音樂會；經過風景秀麗的世界遺產小鎮雷根斯堡等城市，到德國的紐倫堡，都是多瑙河最經典的地方。

「暢遊萊茵河Rhine River」將一路遊覽荷蘭（見圖）、德國，歐洲建築、人文和世界遺產都是萊茵河畔最美的停留。在阿姆斯特丹搭乘浪漫的運河遊船，看到河岸聳立著哥德式雙尖塔教堂，就知到了德國的科隆，在此喝上一瓶道地的德國啤酒是探訪德國最好的開始。

「美茵河Maine River」是萊茵河的一條支流，全長524 公里，萊茵河被德國人稱為父親河，而美茵河則被稱為母親河；美茵河像一把鋒利的寶劍把德國法蘭克福市劈成兩半，它被譽為美茵河畔的耶路撒冷，它不僅是德國的經濟中心同時它又是一座文化名城。這裡也是世界文豪-歌德的故鄉。

詳情可去電連絡遊輪專家「極品假期」全美免付費電話1-888-680-5688，為你計畫河輪之旅。

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