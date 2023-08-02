佳音社本周六舉辦「下午茶仲夏音樂會」

佳音社將於8月5日(星期六)，下午2至4點，舉辦「下午茶仲夏音樂會」。作曲人吳文棟老師，邀大家欣賞具百年歷史的小提琴及演奏，用音樂、歌聲和故事陪伴渡過愉悅的下午茶時光。吳文棟老師的作品「野地的花」、「是愛」、「一件禮物」等樂曲，曲調輕鬆、溫暖，在台灣年輕人中曾經風行，很受歡迎。

音樂家吳文棟老師是台灣彰化縣大城鄉人，幼年師從德國皇家 音樂學院出身之神父學習小提琴，又至台中學聲樂，獲全台歌唱比賽亞軍，並考入國立台灣藝術大學音樂系。吳老師曾是台灣著名之音樂隊 “天韻歌聲" 的男高音。吳老師曾在美國好萊塢 音樂學院深造，是造詣甚高的小提琴家，又因虔誠的信仰，帶給他不斷的靈感，而創作出震憾心弦、感人的旋律。他創作的「再給我一個機會」（影片 「兩兄弟」的主題曲）曾經深深地感動了七位大學生，奉獻一生去服務人群和社會。吳老師是才華橫溢的全能藝術工作者，將分享音樂創作過程中的靈感，用故事訴說音樂對生命的影響力。他見多識廣又幽默風趣，這段好時光將是炎炎夏日心靈的清涼劑。

現場免費招待來賓冷飲及茶點，贈送一份伴手禮，並有禮卡歡樂抽獎，佳音社祝福大家歡渡一個愉悅歡樂的週末下午！因座位有限，需儘早報名。

活動地點: 601 LAS TUNAS DR #102, ARCADIA CA 91007，簡訊報名1-818--357-6015，該活動現場及ZOOM 同步進行，ZOOM ID 8042564370，密碼 510510。

洽詢電話 ：818-357-6015。