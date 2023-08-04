Parkwest Bicycle Casino & Hotel 8/8各部門招聘會

Parkwest Bicycle Casino & Hotel招聘會二維碼。 (業者提供)

「Parkwest Bicycle Casino & Hotel」於8月8日(星期二)上午10時至下午1時30分、和下午4時至晚上7時，在該酒店二樓的Dynasty Room舉辦酒店及賭場各部門的員工招聘會，意者可掃描二維碼(見圖)，或至網址https://thebicyclecasino.applicantpro.com/jobs/查詢詳情。

位於Bell Gardens市710高速公路旁的Parkwest Bicycle Casino & Hotel，距離洛杉磯市中心和蒙特利公園市約20分鐘路程，他們致力在友好、安全和整潔的環境中，並以客戶服務為中心，提供一致的遊戲和餐飲體驗。

此項招聘員工提供的福利 有全職工作時間、健康福利(員工及其家屬可享有優惠)、401k退休計劃、免費停車、職業發展機會、有機會調動到北加州 的其他物業地點、有競爭力的薪酬(特定班次有額外工資差異)，歡迎當天光臨現場，並攜帶簡歷申請職位。

當天可以申請的職位空缺，包括有二級會計師(初級會計師)、麵包師/糕點師、咖啡師/餐廳服務員、調酒師、肉類分割員、助理值班主管、收銀員(櫃檯員/收銀員)、籌碼服務員、櫃檯員主管、錦標賽大獎收銀員、卡控服務員、木匠、賭場行政助理、中式熱炒廚師、文員、禮賓博彩員、廚師、櫃檯室收銀員、牌九發牌員、洗碗員、電工、餐飲服務主管、地板護理和地毯清潔員、餐飲服務員、房間清潔員、助理房間輪班領班、人力資源助理員、廚房組長、維護工程師、玩家獎勵業務代表(玩家獎勵中心/前台)、撲克發牌員、保安人員、保安秘書組長及助理、壽司廚師、壽司助理及電車司機等。

Parkwest Bicycle Casino & Hotel為南加 州的賭場遊戲、帶來了四星級的奢華和一流的體驗。提供優雅的100,000平方英呎精密遊戲設施，提供185桌撲克和紙牌遊戲：包括德州撲克、奧馬哈、7 張牌梭哈、牌九撲克、百家樂和二十一點。賭場舉辦南加州最大的撲克錦標賽，包括世界撲克系列巡迴賽和世界撲克巡迴賽等。賭場的豪華設施包括壯觀的娛樂中心和24小時接待台、有趣和多樣化的餐飲服務、專屬VIP遊戲室、可吸煙的遊戲室，代客泊車，以及最先進的安全設施。

有關Parkwest Bicycle Casino & Hotel更多信息，可電626-888-8998或瀏覽網站www.thebike.com，地址在888 Bicycle Casino Drive, Bell Gardens, CA。（如果你或你認識的人有賭博問題，則撥打免費電話1-800-GAMBLER）。