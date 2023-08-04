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羅蘭岡大華超市 中秋月餅展 買月餅贈禮卡

洛杉磯訊

中秋節是中國四大傳統節日之一，幾乎全世界華人都有吃月餅的習俗。大華超市羅蘭岡分店將在8月5、6日兩天 (本周六、日) 舉辦「中秋月餅展」，有各式月餅現場促銷、試吃外，還有買贈活動。

為了滿足廣大消費者的需求，今年大華超市將月餅早早上架。大華更結合往年的市場需求，傾聽消費者的心聲，為顧客提供實惠及種類豐富的月餅。在去年上架初期，即迎來熱潮並受好評的「瑞穗牌月餅」，因其出眾的品質和超高性價比，今年再推出多款新品月餅，口味豐富、包裝精美，送禮自用兩相宜。

此外，還有港式月餅的品牌「美心月餅」，除了經典的雙黃蓮蓉月和人氣爆棚的流心奶黃月外，今年還上架了包括多種冰皮月餅、拔絲蓮蓉、和軟心榴蓮在內的30餘款月餅。

台式糕餅點心的龍頭品牌「義美」有經典的蛋黃酥、綠豆凸、台式月餅和酥皮月餅均華麗回歸，在層層香酥的餅皮下，包覆著香濃醇厚的內餡，入口滿溢著濃郁奶香，口感飽滿實在。

去年爆火的「故宮•朕的心意」月餅禮盒，以皇家御賜般美輪美奐的文創禮盒設計和創新口味，贏得消費者好評，而今年，更多款式的華麗登場將給消費者提供更多選擇。

買贈活動部份，凡消費月餅品類商品滿100元；贈送10元大華禮卡，滿150元贈20元大華禮卡，滿200元贈30元大華禮卡。 消費後憑收銀收據至活動展台領取相應禮卡，每張收據限領一份。買贈活動僅在本周末羅蘭岡分店活動期間有效。

「中秋月餅展」活動時間是8月5日(周六)早上10點至晚7點，6日(周日)早上10點至晚5點。羅蘭岡店址是 1015 S. Nogales St., Rowland Heights，詳情可洽詢店內工作人員。

羅蘭岡 皇家 華人

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