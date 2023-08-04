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8/6免費義診 西醫/中醫/牙醫/眼科 新增兒童疫苗

洛杉磯訊
階進慈善基金會成立於2016年，本著人人享有優質醫療服務的理念，率先設立行動義診，提供免費醫療服務。(階進慈善基金會提供)
階進慈善基金會成立於2016年，本著人人享有優質醫療服務的理念，率先設立行動義診，提供免費醫療服務。(階進慈善基金會提供)

階進慈善基金會（Wealth by Health）將在8月6日（星期日），舉辦免費義診活動及新冠疫苗施打，此次新增了免費兒童疫苗。

義診項目包括西醫（內科、心臟科、泌尿科、腫瘤科。除內科外，其他專科醫師需要提前預約），牙醫（洗牙、補牙、拔牙），眼科（檢查、配鏡。將根據實際情況而進行調整），中醫（針灸、推拿、拔罐）等。

由於義診當天名額有限，先到先得，需現場候位。醫療服務將根據實際情況而進行調整。更多詳情可上網www.wealthbyhealth.org，或去電1-888-996-9985。

活動時間6日（星期日）上午9時至下午4時，地點在法印寺（Dharma Seal Temple）地址在3027 Del Mar Ave, Rosemead, CA。

階進慈善基金會成立於2016年，本著人人享有優質醫療服務的理念，率先設立行動義診，為「醫療沙漠」地區的低收入、無保險、和保險不足的家庭，提供免費醫療服務。當時他們只有一名醫生和一名牙醫，在當地寺廟為老年患者服務。隨著時間的推移，越來越多的醫護人員伸出援手，表達了他們在提高健康公平方面的共同願景。

今天，他們的醫事團隊包括牙醫、牙科保健員、醫師、藥劑師、註冊護士、針灸師、眼科醫師和驗光師等。他們的使命是通過提供可及的資源，來改善弱勢族群的健康和福祉，這些資源將使個人能夠獲得更高的生活品質。因此他們經常舉辦義診活動（見圖）。

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