我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大米恐慌性搶購潮 南加華人區不受影響

從德州邊境到北加 特斯拉尋求聯邦1億資金建卡車充電網

亞裔學生大翻身？平權法案對我們影響究竟如何

洛杉磯訊
飛達教育創辦人兼CEO魏昕。(業者提供)
飛達教育創辦人兼CEO魏昕。(業者提供)

本報訂8月5日（星期六）下午1點至4點半，邀請教育專家透過Zoom舉辦「2023秋季升學規劃講座」，免費聽講，歡迎報名。註冊連結：https://reurl.cc/WGbLAZ。

●第4場 2:30-pm （中文演講）主講：魏昕

魏昕老師是飛達教育創辦人兼CEO，1982 年以全額獎學金被著名常春藤大學錄取，他作為中美建交後第一批小留學生來到美國。隨後魏昕先在華爾街及矽谷成功創業。他也在此期間擔任過賓大的錄取面試官。

在許多人的腳步還只是停留在片面追求升學「包裝」、關注玲琅滿目的應試課程培訓之時，魏老師在過去的十年已帶領飛達團隊為下一代開闢了「第二課堂」。每年寒暑假，魏昕老師都親自帶領來自美國各地的高中生們，深入貧困地區從事小額貸款、環境保護、農村公共健康、和孤兒院重建等公益項目，教育並培養他們成為有理想、有抱負、有社會責任感、和貢獻心的青少年。

正因如此，在他們當中有很多人最後都進入常春藤等一流名校，成為未來的領導人才。魏老師在很多知名媒體與各大專業講座上，多次分享成功的升學規劃與經驗，其獨特的教育理念與專業規劃，幫助了許多的觀眾與聽眾，廣受好評。魏老師也經常教誨學生：「想進入心中理想的名校，首先要對自己有信心！敢於想像自己已經置身於它的校園，才會為此而全力打拼」。這是他勉勵學生的話語，也是他自己人生奮鬥的寫照。

此次發言將會圍繞最近熱門的討論話題「哈佛平權法案」，對於亞裔學生來說意味著什麼，以及最新的升學趨勢。

升學 教育 常春藤

上一則

德州到加州9站 特斯拉擬建全美首個跨州充電站網絡

下一則

哈佛遭調查傳承入學制 加州多所大學撇清

延伸閱讀

美國常春藤及Top 20大學申請策略 — 成功思維分析

美國常春藤及Top 20大學申請策略 — 成功思維分析
錄取夢想名校的策略 成為富有競爭力申請人

錄取夢想名校的策略 成為富有競爭力申請人
世報 8/5最新大學招生政策趨勢講座 7場連播

世報 8/5最新大學招生政策趨勢講座 7場連播
世報秋季升學規劃講座 陳肇新：華生申請名校 須懂審核重點

世報秋季升學規劃講座 陳肇新：華生申請名校 須懂審核重點
華社教育人士：取消SHSAT考試 就是「反亞裔」歧視

華社教育人士：取消SHSAT考試 就是「反亞裔」歧視
最新的大學招生政策趨勢 8/5（週六）六場連播

最新的大學招生政策趨勢 8/5（週六）六場連播

熱門新聞

好市多出現搶米潮。（取材自推特）

世說新聞╱好市多突發搶米潮 價格要大漲？

2023-07-27 21:58
發財團現在絕大多數賭客是華人年長者。（本報記者／攝影）

10年輸多贏少 7旬華翁仍堅持每日參與「發財團」

2023-07-30 20:49
警方朝華男開槍。（洛縣警局提供）

華母被兒刺傷 帶血求別傷害兒子 警最終仍開槍

2023-07-31 22:00
何女士的房間只有約10平米大，家具、雜物占據了大部分空間。（記者王若然／攝影）

7旬華婦「蝸居」洛城華埠 兩人合住10平米房 與無證客為鄰

2023-07-30 14:09
大莊家賭場亞裔新年裝飾。（賭場官網）

可月入8000元 六旬華人要學賭場發牌

2023-07-31 14:18
疫情過後，民眾回到以前快樂出遊的正常日子，也加快高傳染性新變種病毒的擴散。根據最新統計，加州新冠病例、住院人數與死亡人數本月有顯著的增加。（電視新聞截圖）

加州新冠再襲 三大指標同升

2023-07-28 02:18

超人氣

更多 >
不是飲食或運動 長壽者擁有兩大共同特質

不是飲食或運動 長壽者擁有兩大共同特質
加州破獲「華人非法實驗室」 發現新冠病毒等20種傳染源

加州破獲「華人非法實驗室」 發現新冠病毒等20種傳染源
想多攝取纖維？ 醫生推薦這三種蔬菜

想多攝取纖維？ 醫生推薦這三種蔬菜

「天生孤僻」卻是人生贏家：這星座眼光精準卡位成功

「天生孤僻」卻是人生贏家：這星座眼光精準卡位成功
等於8個周杰倫？ 刀郎新歌「羅剎海市」創80億次播放量

等於8個周杰倫？ 刀郎新歌「羅剎海市」創80億次播放量