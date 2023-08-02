亞裔學生大翻身？平權法案對我們影響究竟如何

飛達教育創辦人兼CEO魏昕。(業者提供)

本報訂8月5日（星期六）下午1點至4點半，邀請教育 專家透過Zoom舉辦「2023秋季升學 規劃講座」，免費聽講，歡迎報名。註冊連結：https://reurl.cc/WGbLAZ。

●第4場 2:30-pm （中文演講）主講：魏昕

魏昕老師是飛達教育創辦人兼CEO，1982 年以全額獎學金被著名常春藤 大學錄取，他作為中美建交後第一批小留學生來到美國。隨後魏昕先在華爾街及矽谷成功創業。他也在此期間擔任過賓大的錄取面試官。

在許多人的腳步還只是停留在片面追求升學「包裝」、關注玲琅滿目的應試課程培訓之時，魏老師在過去的十年已帶領飛達團隊為下一代開闢了「第二課堂」。每年寒暑假，魏昕老師都親自帶領來自美國各地的高中生們，深入貧困地區從事小額貸款、環境保護、農村公共健康、和孤兒院重建等公益項目，教育並培養他們成為有理想、有抱負、有社會責任感、和貢獻心的青少年。

正因如此，在他們當中有很多人最後都進入常春藤等一流名校，成為未來的領導人才。魏老師在很多知名媒體與各大專業講座上，多次分享成功的升學規劃與經驗，其獨特的教育理念與專業規劃，幫助了許多的觀眾與聽眾，廣受好評。魏老師也經常教誨學生：「想進入心中理想的名校，首先要對自己有信心！敢於想像自己已經置身於它的校園，才會為此而全力打拼」。這是他勉勵學生的話語，也是他自己人生奮鬥的寫照。

此次發言將會圍繞最近熱門的討論話題「哈佛平權法案」，對於亞裔學生來說意味著什麼，以及最新的升學趨勢。