2023年大學入學配額大解密 配額專家+轉學+策略性實習安排

史坦福領袖教育的策劃執行長 Angie Wang。(業者提供)

本報訂8月5日（星期六）下午1點至4點半，邀請教育 專家透過Zoom舉辦「2023秋季升學 規劃講座」，免費聽講，歡迎報名。註冊連結：https://reurl.cc/WGbLAZ。

●第5場 3:00pm（中文演講） 主講： Angie 王

Angie 王是史坦福領袖教育的策劃執行長 Angie 王，她表示：「史坦福領袖教育用心做教育25年，我們視每一位學生為自己的孩子，用豐富的經驗為每莘莘學子量身定做升學規劃。內容包括多元化教育培訓，開展領袖訓練，參與學術競賽，加入大型社區服務，策劃自媒體活動，安排常春藤 科研/經研，發表學術報告，發明與創新，贊助與推薦信，爭取獎助學金，推薦企業實習等等。

她說，史坦福領袖教育充分運用配額，化腐朽為神奇，劣質轉變為優勢，讓進入常春藤，社區轉UC/UCLA並且拿高額政府獎助學金不再高不可攀。史坦福領袖教育充分利用人脈工作資源與策略，為學生謀劃出一畢業就能擁有高薪資的可持續發展道路，實現起薪8萬至30萬的目標。同時史坦福領袖教育提供線上16門AP以及高中一般課程，線上補課或修學分，他們的高中課程多達105門。

解答大學規劃的難題，精準准分析每一個學生需要入名校的裝備，他們用輕鬆可行的方案來達到目標。史坦福領袖教育主任王安琪電話 (909)202-3839。