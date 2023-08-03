我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山遠距工作多 民眾憂損害經濟

電影「芭比」熱映 洛城芭比粉色世界在這裡

2023年大學入學配額大解密 配額專家+轉學+策略性實習安排

洛杉磯訊
史坦福領袖教育的策劃執行長 Angie Wang。(業者提供)
史坦福領袖教育的策劃執行長 Angie Wang。(業者提供)

本報訂8月5日（星期六）下午1點至4點半，邀請教育專家透過Zoom舉辦「2023秋季升學規劃講座」，免費聽講，歡迎報名。註冊連結：https://reurl.cc/WGbLAZ。

●第5場  3:00pm（中文演講） 主講： Angie 王

 Angie 王是史坦福領袖教育的策劃執行長 Angie 王，她表示：「史坦福領袖教育用心做教育25年，我們視每一位學生為自己的孩子，用豐富的經驗為每莘莘學子量身定做升學規劃。內容包括多元化教育培訓，開展領袖訓練，參與學術競賽，加入大型社區服務，策劃自媒體活動，安排常春藤科研/經研，發表學術報告，發明與創新，贊助與推薦信，爭取獎助學金，推薦企業實習等等。

她說，史坦福領袖教育充分運用配額，化腐朽為神奇，劣質轉變為優勢，讓進入常春藤，社區轉UC/UCLA並且拿高額政府獎助學金不再高不可攀。史坦福領袖教育充分利用人脈工作資源與策略，為學生謀劃出一畢業就能擁有高薪資的可持續發展道路，實現起薪8萬至30萬的目標。同時史坦福領袖教育提供線上16門AP以及高中一般課程，線上補課或修學分，他們的高中課程多達105門。

解答大學規劃的難題，精準准分析每一個學生需要入名校的裝備，他們用輕鬆可行的方案來達到目標。史坦福領袖教育主任王安琪電話 (909)202-3839。

教育 升學 常春藤

上一則

進藤校和頂尖私立大學 必須具備綜合及整體性條件的項目

下一則

谷歌前執行長力抗石油巨頭 阻在加州學校、醫院附近鑽探石油

延伸閱讀

美國常春藤及Top 20大學申請策略 — 成功思維分析

美國常春藤及Top 20大學申請策略 — 成功思維分析
錄取夢想名校的策略 成為富有競爭力申請人

錄取夢想名校的策略 成為富有競爭力申請人
世報 8/5最新大學招生政策趨勢講座 7場連播

世報 8/5最新大學招生政策趨勢講座 7場連播
紐約客談／取消傳承生 才是真平權

紐約客談／取消傳承生 才是真平權
到底多久洗一次澡？專家看法不同

到底多久洗一次澡？專家看法不同
推特更名「Ｘ」用戶不滿 專家曝原因：覺得被背叛

推特更名「Ｘ」用戶不滿 專家曝原因：覺得被背叛

熱門新聞

好市多出現搶米潮。（取材自推特）

世說新聞╱好市多突發搶米潮 價格要大漲？

2023-07-27 21:58
發財團現在絕大多數賭客是華人年長者。（本報記者／攝影）

10年輸多贏少 7旬華翁仍堅持每日參與「發財團」

2023-07-30 20:49
警方朝華男開槍。（洛縣警局提供）

華母被兒刺傷 帶血求別傷害兒子 警最終仍開槍

2023-07-31 22:00
安大略Ontario Mills Mall7月30日發生疑似槍擊事件，引發民眾恐慌性逃跑。（取材自推特）

槍響？打劫？南加商圈突爆大規模恐慌性逃跑

2023-08-01 19:38
何女士的房間只有約10平米大，家具、雜物占據了大部分空間。（記者王若然／攝影）

7旬華婦「蝸居」洛城華埠 兩人合住10平米房 與無證客為鄰

2023-07-30 14:09
大莊家賭場亞裔新年裝飾。（賭場官網）

可月入8000元 六旬華人要學賭場發牌

2023-07-31 14:18

超人氣

更多 >
夫妻都是中國人 生「黃髮藍眼女兒」 父堅信：孩子是我的

夫妻都是中國人 生「黃髮藍眼女兒」 父堅信：孩子是我的
加拿大總理杜魯多宣布與妻子分居

加拿大總理杜魯多宣布與妻子分居
川普起訴書中共有六位共謀 關鍵一位被懷疑是「她」

川普起訴書中共有六位共謀 關鍵一位被懷疑是「她」
高教育、有錢了…華人移民定居選中上階層社區

高教育、有錢了…華人移民定居選中上階層社區
研究：早餐早點吃 糖尿病風險可降近六成

研究：早餐早點吃 糖尿病風險可降近六成